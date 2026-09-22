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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις ιαπωνικές αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας Ντουτζουάν απομακρύνεται προς τα βορειοανατολικά της χώρας.

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Οι αρχές ανέφεραν ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, και άλλοι δύο σκοτώθηκαν στο νομό Καναγκάουα, νοτιοδυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό έξι ανθρώπων που αγνοούνται έπειτα από κατολισθήσεις.

Στον νομό Τσίμπα, 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την Tepco. Περισσότερες από 460 κατοικίες στην περιοχή αυτή έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.

Πάνω από 1,6 εκατ. κάτοικοι του Τόκιο και γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν από το πέρασμα του τυφώνα. Περισσότερες από 275 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Τυφώνες πλήττουν συχνά την Ιαπωνία προς το τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο θανατηφόρα και πιο καταστροφικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP