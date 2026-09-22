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Δεν είναι ο ασθενής που περιμένει να δει κανείς σε ένα νοσοκομείο, αλλά ακόμα και ένας γορίλας…χρειάζεται το τσεκάπ του: Ο 21χρονος Μπακάρι είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του Animal Kingdom της Disney, και ως εκ τούτου έπρεπε να υποβληθεί σε εξετάσεις, που έδειξαν πως ήταν απολύτως καλά.

Ο Μπακάρι έφτασε στο Animal Kingdom τον Ιούλιο και εγκλιματίζεται στο νέο του σπίτι. Προορίζεται ως ο νέος αρχηγός της ομάδας των γοριλών μετά τον θάνατο του Τζίνο, που είχε ηγηθεί της ομάδας επί 30 χρόνια.

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Bakari, a 21-year-old silverback gorilla set to lead Disney's Animal Kingdom gorilla troop, got the all-clear during a wellness check guests could watch through a window. pic.twitter.com/wB2HelTxhX — ABC News (@ABC) September 22, 2026