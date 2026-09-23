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Το βυτιοφόρο μετέφερε λύματα υψηλής οξύτητας από βιομηχανίες και νοσοκομεία, τα οποία κατέληγαν σε αγωγό ομβρίων υδάτων μέσω ειδικού συστήματος σωληνώσεων.

Ειδικό συνεργείο της ΕΥΔΑΠ επιβεβαίωσε ότι η παράνομη αυτή πρακτική προκαλεί άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και απειλεί τη δημόσια υγεία.

Οι αρχές αναζητούν τη διαχειρίστρια του πρατηρίου, ενώ εξετάζουν αν το περιστατικό συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομης διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή.

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Οδηγός βυτιοφόρου και δύο υπεύθυνοι πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω, συνελήφθησαν από τις αρχές, καθώς άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα, για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό

Ειδικότερα, το βυτιοφόρο μετέφερε τα υγρά απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες της Αττικής, τη βιομηχανία Παπαδόπουλος Α.Ε. και το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεω. Αντί να οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για επεξεργασία, τα λύματα κατέληγαν, μέσω του φρεατίου, απευθείας στον Κηφισό.

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Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υγρά βιομηχανικών αποβλήτων υψηλής οξύτητας. Στο σημείο έσπευσε και ειδικό συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο διαπίστωσε πως τα εν λόγω απόβλητα καταλήγουν στο δίκτυο ομβρίων υδάτων και πιθανώς στον Κηφισό ποταμό και ακολούθως στη θάλασσα, με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και της δημόσιας υγείας.

Πώς εντοπίστηκε το βυτιοφόρο

Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από πολυήμερη ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε -20- ημέρες.

Στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της Ε.ΥΔ.Α.Π., το οποίο με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπίστωσε ότι ο εν λόγω αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τόνισε ότι ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, νικέλιο κ.ά., ρύπανση που οφείλεται κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες με διαπιστωμένο κίνδυνο για τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία.

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Τι ανέφερε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης

«Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά τη φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλίσεων. Άρα, πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με τον χρόνο γίνεται χειρότερο, γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που προκαλούν πρόβλημα στη φυσιολογική ροή του νερού» δήλωσε ο καθηγητής Σαρηγιάννης στα Παραπολιτικά 90,1.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στη ζώνη γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές του ph και της αγωγιμότητας.

Θα πρέπει, επίσης, να γίνει διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων «για να ελέγξουμε ότι όντως δεν υπάρχουν φαινόμενα όπως το συγκεκριμένο».

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Επίσης, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με έξυπνους αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου ώστε να ελέγχονται καλύτερα.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των κυρώσεων ώστε το πρόστιμο που θα επιβληθεί στον παραβάτη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης, γιατί «η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη» από το πρόστιμο.

Ένα ακόμη άτομο αναζητείται για την υπόθεση των αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Πρόκειται για Ελληνίδα, γεννημένη το 1975, που είναι διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του βυτιοφόρου θα περάσει σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, ο δεύτερος συλληφθείς, που ήταν προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είναι δικηγόρος και έχει ειδική δικαιοδοσία.

Ο τρίτος τελικά αφέθηκε ελεύθερος, άρα για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα.

Στο επίκεντρο η παρακηφίσια ζώνη

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο πρόβλημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου λειτουργούν χώροι στάθμευσης και εγκαταστάσεις βαρέων οχημάτων και βυτιοφόρων.

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Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν φρεάτια που συνδέονται με το δίκτυο ομβρίων, γεγονός που, σύμφωνα με καταγγελίες που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, μπορεί να διευκολύνει την παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για απορρίψεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη παροχή νερού στον Κηφισό μπορεί να περιορίζει τον χρόνο παραμονής των ρύπων στο σημείο και να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της πηγής τους.

Ανάλογη εικόνα περιγράφεται και στην Ανατολική Αττική, όπου η απουσία ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου έχει οδηγήσει, σύμφωνα με καταγγελίες, σε παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων με αγωγούς ομβρίων.

Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν το περιστατικό στον Κηφισό αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση ή εάν πίσω από τα συγκεκριμένα βυτιοφόρα κρύβεται ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων.

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