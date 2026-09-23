Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο Αιγάλεω, καθώς εντόπισαν βυτιοφόρο να απορρίπτει παράνομα ανεπεξέργαστα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το φρεάτιο συνδεόταν με αγωγούς ομβρίων υδάτων, επιτρέποντας στα λύματα να καταλήγουν στον Κηφισό ποταμό.

Η Αστυνομία διερευνά πλέον το σύνολο της διαδρομής των αποβλήτων, συγκρίνοντας τα παραστατικά παραλαβής από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τις ποσότητες που παραδίδονται για νόμιμη επεξεργασία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου παράνομης διάθεσης αποβλήτων στην περιοχή, ενώ αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τη σύσταση του φορτίου.

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Το εύρως της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών λυμάτων στον Κηφισό επιχειρούν να προσδιορίσουν οι Αρχές, μετά τις τρεις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί στο Αιγάλεω.

Η έρευνα της Αστυνομίας επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη διασταύρωση των στοιχείων για τις ποσότητες αποβλήτων που παραλάμβαναν τα βυτιοφόρα από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις με εκείνες που τελικά παραδίδονταν για νόμιμη επεξεργασία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μεταμόρφωση.

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Στο μεταξύ, ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκονται ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου που εντοπίστηκε να αδειάζει το φορτίο του σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα που στάθμευαν στον χώρο του συγκεκριμένου πρατηρίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τα οχήματα παραλάμβαναν απόβλητα από διάφορες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία Παπαδοπούλου και το νοσοκομείο Αττικόν, στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων μεταφοράς.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί, ένα από τα βυτιοφόρα παρέλαβε φορτίο από τις εγκαταστάσεις της Παπαδοπούλου. Οι πρώτες επιτόπιες μετρήσεις έδειξαν ότι επρόκειτο για ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο με υψηλή οξύτητα.

Αντί το φορτίο να οδηγηθεί στην προβλεπόμενη εγκατάσταση για επεξεργασία και εξουδετέρωση, το βυτιοφόρο κατευθύνθηκε στο πρατήριο καυσίμων. Εκεί, ο οδηγός φέρεται να συνέδεσε σωλήνα με φρεάτιο, με τρόπο που παρέπεμπε σε διαδικασία παράδοσης καυσίμου.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, από τον σωλήνα διοχετεύονταν τα λύματα στο φρεάτιο.

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Από το φρεάτιο στον Κηφισό

Η Αστυνομία επενέβη τη στιγμή που είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης του βυτιοφόρου.

Στο σημείο έσπευσαν και αρμόδιοι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι οποίοι έλαβαν δείγματα από το φορτίο. Η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί τόπου έδειξε pH 4,8, ένδειξη ιδιαίτερα όξινου υγρού.

Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένονται και θα προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύσταση του φορτίου.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το υλικό δεν χαρακτηρίζεται ως τοξικό. Ωστόσο, επρόκειτο για ανεπεξέργαστο βιομηχανικό απόβλητο, το οποίο, προκειμένου να διοχετευθεί νόμιμα στο σύστημα αποχέτευσης, θα έπρεπε προηγουμένως να έχει υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία και εξουδετέρωση.

Στη συνέχεια, συνεργείο της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσε ότι το επίμαχο φρεάτιο συνδεόταν μέσω παράνομων συνδέσεων με αγωγούς ομβρίων. Με αυτόν τον τρόπο, τα απόβλητα μπορούσαν να καταλήξουν στον Κηφισό και, τελικά, στη θάλασσα.

Το συγκεκριμένο φορτίο υπολογίζεται σε περίπου 16 κυβικά μέτρα.

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Η διαδρομή των αποβλήτων

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται πλέον η συνολική διαδρομή των αποβλήτων: από την εγκατάσταση παραγωγής, στο βυτιοφόρο και από εκεί στην προβλεπόμενη εγκατάσταση επεξεργασίας.

Οι Αρχές αναμένεται να συγκρίνουν τα στοιχεία των συμβάσεων και των παραστατικών παραλαβής με τις ποσότητες που εμφανίζονται ως παραδοθείσες στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μεταμόρφωση.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των ποσοτήτων που παραλάμβαναν τα βυτιοφόρα και εκείνων που τελικά οδηγούνταν προς νόμιμη επεξεργασία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η δραστηριότητα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση ήδη από τους θερινούς μήνες, ενώ οι έρευνες εντάθηκαν εκ νέου τον Σεπτέμβριο.

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Η θέση της Παπαδοπούλου

Από την πλευρά της, η Ε.Ι. Παπαδοπούλος Α.Ε. υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το όχημα ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της εταιρείας στον Ταύρο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης.

Η εταιρεία μεταφοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει την υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

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Η Παπαδοπούλου δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με σοβαρότητα και προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη παράλληλα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Στο επίκεντρο η παρακηφίσια ζώνη

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο πρόβλημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου λειτουργούν χώροι στάθμευσης και εγκαταστάσεις βαρέων οχημάτων και βυτιοφόρων.

Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν φρεάτια που συνδέονται με το δίκτυο ομβρίων, γεγονός που, σύμφωνα με καταγγελίες που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές, μπορεί να διευκολύνει την παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες για απορρίψεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη παροχή νερού στον Κηφισό μπορεί να περιορίζει τον χρόνο παραμονής των ρύπων στο σημείο και να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της πηγής τους.

Ανάλογη εικόνα περιγράφεται και στην Ανατολική Αττική, όπου η απουσία ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου έχει οδηγήσει, σύμφωνα με καταγγελίες, σε παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων με αγωγούς ομβρίων.

Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν το περιστατικό στον Κηφισό αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση ή εάν πίσω από τα συγκεκριμένα βυτιοφόρα κρύβεται ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων.