Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 55χρονο υπεύθυνο εγκαταστάσεων εταιρείας στη Μεταμόρφωση για παράνομη διοχέτευση υγρών αποβλήτων στον Κηφισό ποταμό.

Ο έλεγχος αποκάλυψε διαρροή από δεξαμενή καθίζησης της μονάδας, η οποία προκάλεσε άμεση ρύπανση των υδάτων και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν δείγματα των αποβλήτων με αλκαλική αντίδραση για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση και διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αστυνομία συνεχίζει τους καθημερινούς ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που απειλούν το φυσικό περιβάλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) στη σύλληψη ενός 55χρονου, έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Advertisement

Advertisement

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, κοντά στην όχθη του Κηφισού.

Στη συνέχεια, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, όπου διαπίστωσαν συνεχή ροή αποβλήτων. Τα υγρά είχαν σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους και κατέληγαν στον ποταμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού, ενώ ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Από την αρχική εξέταση των αποβλήτων, με τη χρήση ειδικού χαρτιού μέτρησης pH, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους καθημερινούς ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος και άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αναφέρει η αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Έλεγχος αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό Ποταμό

Advertisement

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, 55χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ειδικότερα, από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλησίον της όχθης του Κηφισού Ποταμού.

Advertisement

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι επί της επιφάνειας του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό ποταμό, στον οποίο και κατέληγαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού Ποταμού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και με τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι αυτά παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση ενώ ελήφθησαν δείγματα, τα οποία απεστάλησαν προς εργαστηριακή ανάλυση.

Advertisement

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».