Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 74χρονη γυναίκα κατέθεσε αγωγή κατά νοσοκομείου στο Οχάιο, καθώς οι γιατροί ακρωτηρίασαν κατά λάθος το αριστερό της πόδι αντί για το δεξί.

Η ασθενής είχε προγραμματίσει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του δεξιού κάτω άκρου λόγω καρκίνου του δέρματος, παρόλο που είχαν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Τέσσερις μήνες μετά το αρχικό ιατρικό σφάλμα, η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση για τον ακρωτηριασμό και του σωστού ποδιού.

Η αγωγή της κάνει λόγο για σοβαρή παράλειψη των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ζητώντας αποζημίωση για τη μόνιμη αναπηρία και την ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστη.

Το νοσοκομείο παραδέχθηκε την αποτυχία τήρησης των διαδικασιών και δήλωσε ότι το υπεύθυνο ιατρικό προσωπικό δεν εργάζεται πλέον εκεί.

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Ένα σοβαρό ιατρικό λάθος σημειώθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου 74χρονη γυναίκα υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του λάθος ποδιού, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του νοσοκομείου.

Η Σάρον Τζακς προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί αφαίρεσαν το αριστερό της πόδι, ενώ η προγραμματισμένη επέμβαση αφορούσε το δεξί. Τέσσερις μήνες αργότερα, χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο, κατά το οποίο ακρωτηριάστηκε και το πόδι που έπρεπε εξαρχής να είχε αφαιρεθεί.

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A woman has filed a lawsuit against an Ohio hospital after doctors amputated the wrong body part during an operation. https://t.co/CaPV2cBwWR — The Daily Beast (@thedailybeast) September 30, 2026

Η 74χρονη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τον Σεπτέμβριο του 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του δεξιού κάτω άκρου, λόγω ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, μιας μορφής καρκίνου του δέρματος.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, η ίδια είχε συναινέσει αποκλειστικά στην αφαίρεση του δεξιού ποδιού. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης διαπίστωσε ότι είχε ακρωτηριαστεί το αριστερό.

Παρά τους ελέγχους αφαιρέθηκε το λάθος πόδι

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, πριν από την έναρξη τέτοιων επεμβάσεων πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι κατά τους οποίους η ιατρική ομάδα επιβεβαιώνει την επέμβαση και το ακριβές σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Στην περίπτωση της 74χρονης, όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος της, πραγματοποιήθηκαν δύο τέτοιοι έλεγχοι, ενώ είχε σημειωθεί και το πόδι που έπρεπε να ακρωτηριαστεί. Παρ’ όλα αυτά, οι γιατροί αφαίρεσαν το αριστερό κάτω άκρο αντί για το δεξί.

Η αγωγή κάνει λόγο για σοβαρή αποτυχία στην τήρηση των βασικών διαδικασιών ασφαλείας και ζητά αποζημίωση για τις συνέπειες που υπέστη η γυναίκα.

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Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι η Σάρον Τζακς υπέστη σοβαρό σωματικό τραυματισμό και μόνιμη αναπηρία, ενώ αντιμετωπίζει έντονο πόνο, ψυχολογική επιβάρυνση και σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής της. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν μετά το περιστατικό.

An Ohio woman is a victim of a double amputation after her surgeon allegedly mistook her right leg for her left https://t.co/9OaqFf1keK 🔗 pic.twitter.com/u3Ah6ZDErN — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 29, 2026

Η απάντηση του νοσοκομείου

Το νοσοκομείο παραδέχθηκε ότι «οι προβλεπόμενες χειρουργικές διαδικασίες δεν τηρήθηκαν».

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Ανέφερε επίσης ότι τα μέλη του ιατρικού προσωπικού που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για το περιστατικό δεν εργάζονται πλέον στις συγκεκριμένες θέσεις.

Τέλος, εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, σημειώνοντας ότι η ομάδα του εξακολουθεί να σκέφτεται και να στηρίζει την 74χρονη και την οικογένειά της.

Με πληροφορίες από: nypost.com

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