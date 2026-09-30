Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 35χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα κατηγορούμενη για την άγρια επίθεση με μαχαίρι και αμβλύ αντικείμενο εναντίον των δύο ανήλικων παιδιών της.

Τα θύματα, ηλικίας 6 και 3 ετών, έφεραν περίπου 50 τραύματα, με την κατάσταση του μεγαλύτερου παιδιού να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω πιθανού ακρωτηριασμού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του 6χρονου με τη γιαγιά του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό τους.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως από τα τραύματά τους.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι οποίες της απήγγειλαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή όπλου, αρνούμενες τη χορήγηση εγγύησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ η υπόθεση μιας 35χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε στα δύο παιδιά της, ηλικίας 6 και 3 ετών, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα δύο παιδιά έφεραν συνολικά περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία φέρεται να τους προκάλεσε η μητέρα τους. Ο 6χρονος τραυματίστηκε ιδιαίτερα σοβαρά, με τους γιατρούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων ή τμήματος του χεριού του. Η 35χρονη Taylor Gosnell φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την επίθεση μαχαίρι, αλλά και ένα αμβλύ αντικείμενο.

Advertisement

Advertisement

«Μεταξύ των δύο παιδιών, εκτιμούμε ότι υπήρχαν περίπου 50 τραύματα από μαχαιριές», δήλωσε υπέυθυνος από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Spartanburg, σύμφωνα με το WCBD News 2. Κατά την ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση, οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά ώστε έφταναν μέχρι το οστό.

Η κατάσταση του μεγαλύτερου παιδιού χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σοβαρή. «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων και πιθανώς ενός χεριού, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που υπέστη», ανέφεραν οι αρχές.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται να αναρρώσουν.

What is going on with these Mothers? 💔 We need to pray hard for these babies 🙏



🚨PURE EVIL IN SOUTH CAROLINA: A 35-year-old mother stabs her two young children over 50 times in an unhinged attack that leaves her 6-year-old child facing potential arm amputation!



Taylor… pic.twitter.com/WBFovNFTj7 — Michelle Maxwell ™ (@MichelleMaxwell) September 30, 2026

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο 6χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη γιαγιά του, στην οποία είπε ότι πεινούσε.

Η γιαγιά πήγε στο σπίτι μαζί με τον πρώην σύντροφο της 35χρονης και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου στις 14:30 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να ελέγξουν τι είχε συμβεί.

Advertisement

Όταν μπήκαν στην κατοικία, εντόπισαν τα δύο παιδιά μόνα τους και καλυμμένα με αίματα. Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι υπήρχαν αίματα σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ η τηλεόραση και οι καθρέφτες είχαν υποστεί ζημιές. Γυαλιά και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν επίσης διάσπαρτα στο πάτωμα.

Η δράστης επέστρεψε στην κατοικία λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν εμφανώς αναστατωμένη και μιλούσε με γρήγορο ρυθμό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να αξιολογηθεί η ψυχική της κατάσταση. Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να της περάσουν χειροπέδες ενώ βρισκόταν πάνω στο φορείο.

Η 35χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών, χωρίς να της χορηγηθεί εγγύηση. Αρχικά της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ακολούθησαν επιπλέον εντάλματα που αφορούν κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.

Advertisement