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Σε μια ιδιαίτερα εξομολογητική ανάρτηση αναφέρθηκε η Σοφία Καρβέλα στη μητέρα της, Άννα Βίσση, μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Η σχεδιάστρια μόδας ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για ένα βράδυ, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας της στη συναυλία.

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Μετά το τέλος της βραδιάς, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία, το οποίο συνόδευσε με ένα προσωπικό μήνυμα για τη σχέση τους.

Η Σοφία Καρβέλα μίλησε για τη δυσκολία που ένιωθε μεγαλώνοντας, καθώς έπρεπε να μοιράζεται τη μητέρα της αλλά και το καλλιτεχνικό της χάρισμα με εκατομμύρια θαυμαστές. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε χρόνια για να αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα, ενώ πλέον δηλώνει περήφανη που μπορεί να θαυμάζει την Άννα Βίσση όχι μόνο ως κόρη, αλλά και ως θαυμάστριά της.

«Το να σε μοιράζομαι, εσένα και το θεόσταλτο χάρισμά σου, με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου ανθρώπινη μετριότητα. Εσύ συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά», έγραψε.

Στη συνέχεια, η Σοφία Καρβέλα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει πλέον συμφιλιωθεί με την ιδέα πως η μητέρα της δεν ανήκει μόνο στην ίδια, αλλά και στο κοινό που την αγαπά και τη θαυμάζει.

«Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου… Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα -και στη φωνή σου- να με ταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη».