Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν έντονες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε σημαντικά, παρά την αύξηση των εξαγωγών αργού πετρελαίου από άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations επιβεβαίωσε επίθεση με βλήματα εναντίον δεξαμενόπλοιου κοντά στο Κατάρ, η οποία προκάλεσε απώλειες στο πλήρωμα του σκάφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατυπώνουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού των Στενών του Ορμούζ εν μέσω της αυξανόμενης έντασης.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λόγω των φόβων για διακοπές στον εφοδιασμό και της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης.

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Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 102 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, με το Αμερικάνικο WTI να έχει ενισχυθεί κατά 1,73%, στα 89,81 δολάρια το βαρέλι.

Την προηγούμενη ημέρα υπήρξε μια μικρή ανάσα καθώς οι τιμές έκλεισαν χαμηλότερα, μέτά την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να επιταχύνει την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου για να σταθεροποιήσει τις προμήθειες ντίζελ, με τις κυβερνήσεις να επιδιώκουν να μειώσουν τις τιμές, που σπάνε ρεκόρ , λόγω του πολέμου με το Ιράν.

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Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξηθεί τον Οκτώβριο, με την περασμένη εβδομάδα να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς οι χώρες του Κόλπου αυξάνουν τις εξαγωγές τους.

Δεν περνούν πλοία από το Ορμούζ

Η αύξηση των επιθέσεων σημειώνεται την ώρα που μεγαλύτερες ποσότητες αργού πετρελαίου εξέρχονται από τον Κόλπο, αλλά με υψηλότερο κόστος και αυξημένο κίνδυνο για τα φορτία και τα πληρώματα.

Στην τελευταία επίθεση, ένα δεξαμενόπλοιο βόρεια του Κατάρ επλήγη από πολλαπλά βλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες, ανέφερε την Τετάρτη η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations.

Ο αριθμός των πλοίων που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler καθώς μόνο επτά εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά την Τρίτη, καταγράφοντας το χαμηλότερο νούμερο διελεύσεων από τις 23 Ιουλίου.

«Η διέλευση αργού πετρελαίου από τα στενά μειώθηκε κατά 27% σε σχέση με το υψηλό εν καιρώ πολέμου της προηγούμενης εβδομάδας, φτάνοντας τουλάχιστον τα 10,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», ανέφεραν οι αναλυτές της Kpler, Εμανουέλ Μπελοστρίνο και Γιούι Τορικάτα, σε ενημερωτικό σημείωμα στις 6 Οκτωβρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης αφορούσε μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο (STS) στον Κόλπο του Ομάν, όπου τα φορτία μεταφέρονται μεταξύ δεξαμενόπλοιων, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

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Ωστόσο, οι εξαγωγές από τις ακτές του Κόλπου του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα αυξήθηκαν στα 6,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα —περισσότερο από το διπλάσιο των προπολεμικών επιπέδων— σύμφωνα με τους αναλυτές, αντισταθμίζοντας τις απώλειες εφοδιασμού από το Ορμούζ.

Αυτό συνέβαλε στη διατήρηση των συνολικών εξαγωγών αργού πετρελαίου της Μέσης Ανατολής στα προπολεμικά επίπεδα, ανέφεραν.

Ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν τα στενά σημείωσε οριακή άνοδο στα 10 την Τετάρτη, παρέμεινε όμως πολύ χαμηλότερος από την ημερήσια καταγραφή των περισσότερων από 20 πλοίων την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

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Τις τελευταίες δύο ημέρες, περισσότερα πλοία εισήλθαν στα στενά παρά εξήλθαν.

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τα πλοία που διέρχονται έχοντας απενεργοποιημένους τους πομπούς του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Τα δεδομένα της LSEG για το σύνολο των πλοίων που διασχίζουν τα στενά έδειξαν οκτώ την Τρίτη, ισομερώς κατανεμημένα μεταξύ εισόδων και εξόδων, καταγράφοντας πτώση σε σχέση με τα 14 της προηγούμενης ημέρας.

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ΗΠΑ και Ιράν ισχυρίζονται ότι έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να προβάλλουν εντελώς αντίθετες εκδοχές όσον αφορά τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και εταίροι τους στην περιοχή ελέγχουν ξεκάθαρα το στενό», ανέφερε μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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Διέψευδε τη δήλωση ανώτατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο οποίος είπε χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα, ότι «το στενό του Ορμούζ είναι κλειστό» και η Τεχεράνη διατηρεί «τον πλήρη έλεγχό του». «Αυτό είναι ψευδές», αντέτεινε η CENTCOM, με αυτή την τελευταία λέξη γραμμένη με κεφαλαία γράμματα.

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Αυξήσεις στο φυσικό αέριο φόβοι για επάρκεια

Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη πάνω από τα 80 ευρώ/MWh, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ τροφοδότησαν ανησυχίες για την προσφορά.

Όμως εκτός από τον πόλεμο στο Ιράν, τις τιμές επηρεάζει και ο χειμώνας στη Βορειοδυτική Ευρώπη, κάτι που θα ενισχύσει τη ζήτηση για θέρμανση με τις αποθήκες της Ευρώπης να έχουν αποθέματα σε χαμηλότερο επίπεδο από το 2025 αφήνοντας την περιοχή ευάλωτη σε παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού και ξαφνικές αυξήσεις στη ζήτηση.

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