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Παρότι οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμούς Ενέργειας αναφέρουν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να ξεπεράσει την ζήτηση το τελευταίο τρίμηνο του 2026, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, μία δήλωση του Τραμπ ήταν αρκετή για να αυξήσει σήμερα τις τιμές.

«Τα στοιχεία μας για την προσφορά και την ζήτηση για τον Νοέμβριο δείχνουν ότι η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά θα περάσει σε καθεστώς πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ σημαντικότερη αύξηση του πλεονάσματος προβλέπεται για το 2027», αναφέρεται στην μηνιαία έκθεση του οργανισμού.

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Όμως, η σημερινή δήλωση Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν αρκετή για να αυξηθεί κατά 0,75% το Brent στα 96,5 δολάρια το βαρέλι από 95,82 που ήταν χθες στο κλείσιμό του. Αν δεν είχε μοσολαβήσει ο Τραμπ οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα συνεχιζόταν η πτωτική του πορεία στα 95,07 δολάρια το βαρέλι.

Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό στις εξαγωγές πετρελαίου και τις κυρώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.