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Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών, προκαλούν σοβαρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Από την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων τον Φεβρουάριο έχουν χαθεί περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ η άντληση από τα εμπορικά αποθέματα συνεχίζεται εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης.

Οι κυβερνήσεις της G7 αποφάσισαν τη διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πιέσεων στην αγορά.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των διελεύσεων στα κρίσιμης σημασίας στενά της περιοχής.

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Εως και δύο χρόνια θα χρειαστούν για να αποκατασταθούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου από τη στιγμή του τερματισμού του πολέμου στο Ιράν, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco τονίζοντας ότι όσο παρατείνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κατάσταση θα επιδεινώνεται.

Μιλώντας στο συνέδριο Energy Intelligence στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά πετρελαίου θα ενταθούν έως ότου επαναλειτουργήσουν πλήρως τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις ενεργειακές αγορές.

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Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών – ενός στενού θαλάσσιου διαύλου από τον οποίο διέρχεται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου – προκαλώντας κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία.

«Ακόμη και τότε, η αναπλήρωση των αποθεμάτων παράλληλα με την κάλυψη της ζήτησης ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο χρόνια», δήλωσε ο Νάσερ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο αφότου οι κυβερνήσεις της G7 (Γαλλία, Καναδάς, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) συμφώνησαν την Παρασκευή στο Παρίσι, να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, κατόπιν πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νάσερ της Aramco αποκάλυψε ότι αποθέμετα σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου έχουν ήδη χαθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έχουν αντληθεί από τα αποθέματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της άντλησης αποθεμάτων μέχρι στιγμής προήλθε από εμπορικά αποθέματα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο, να δηλώνει ότι τα εναπομείναντα περίπου 6 δισεκατομμύρια βαρέλια που βρίσκονται σε αποθήκευση «δεν είναι πρακτικά διαθέσιμα».

Όσο ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ τόσο η εικόνα θα γίνεται χειρότερη. Δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα έλαβε σήμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει, διαφορετικά κινδύνευε να γίνει στόχος, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), μια υπηρεσία ειδοποίησης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια.

Το δεξαμενόπλοιο συμμορφώθηκε με την εντολή, ανέφερε το UKMTO, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια της παραθαλάσσιας πόλης Χασάμπ του Ομάν. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτή εικόνα σήμερα καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή, με τις ροές τόσο μέσω των Στενών του Ορμούζ όσο και μέσω του κρίσιμης σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας να καταγράφουν ανοδική τάση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent διαπραγματεύονταν με άνοδο 0,7%, στα 102,92 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσαν κατά 0,4%, στα 90,76 δολάρια.