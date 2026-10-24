Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά διέρχεται περίοδο αβεβαιότητας λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent και του αμερικανικού WTI σημείωσαν άνοδο, ενώ οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν για περαιτέρω διακυμάνσεις ανάλογα με την εξέλιξη των συγκρούσεων.

Παράλληλα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξημένες ανησυχίες για το φυσικό αέριο, καθώς τα αποθέματα στις αποθήκες υπολείπονται του εποχικού μέσου όρου.

Στην Ελλάδα, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και τη θέρμανση προκαλούν πιέσεις, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Η μελλοντική πορεία του κόστους εξαρτάται άμεσα από τη διάρκεια της κρίσης και την επάρκεια της διεθνούς τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, με το πετρέλαιο κοντά στα 117 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη να προκαλεί νέες ανησυχίες. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και οι ανάγκες του χειμώνα επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές. Για την Ελλάδα, το κόστος μεταφέρεται στα καύσιμα, τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πετρέλαιο και ο φόβος νέων διαταραχών

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το Reutersγια την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το Brent έκλεισε στα 116,72 δολάρια το βαρέλι, με ημερήσια άνοδο 3,14%, ενώ το αμερικανικό WTI έφθασε στα 103,27 δολάρια. Ο Andrew Lipow της Lipow Oil Associates υπογραμμίζει ότι ακόμη και η μερική αποκατάσταση της διακίνησης από τα Στενά του Ορμούζ δεν εξαλείφει τον κίνδυνο νέας αναταραχής.

Τι λένε οι διεθνείς αναλυτές

Η UBS, σε ανάλυση της 6ης Οκτωβρίου, τοποθετούσε το Brent κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 και προειδοποιούσε για υπέρβαση των 120 δολαρίων σε περίπτωση νέων διακοπών προσφοράς. Η Deutsche Bank, σύμφωνα με το MarketWatch, εξέταζε για το 2027 σενάρια από 74 δολάρια, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, έως 130 δολάρια με παρατεταμένη σύγκρουση. Πρόκειται για υπό όρους εκτιμήσεις, όχι βέβαιες προβλέψεις.

Φυσικό αέριο: Η ανησυχία της Ευρώπης

Ο ευρωπαϊκός δείκτης TTF έφθασε την Παρασκευή στα 93,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο Investing.com. Η Wall Street Journal σημειώνει ότι η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών βρίσκεται περίπου στο 75%, έναντι εποχικού μέσου όρου κοντά στο 90%. Η Samantha Dart της Goldman Sachs θεωρεί ότι η Ευρώπη διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές εισαγωγές LNG και ενεργειακές πηγές από το 2022, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί το υψηλό κόστος.

Τι γράφουν τα διεθνή μέσα

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Το Reuters αναδεικνύει τον φόβο για νέες διακοπές στην προσφορά, ακόμη και όταν οι πραγματικές ροές ανακάμπτουν. Η Wall Street Journal επικεντρώνεται στην επάρκεια των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ενόψει χειμώνα. Ο Guardian καταγράφει την ευπάθεια της Βρετανίας λόγω της εξάρτησής της από εισαγόμενο φυσικό αέριο, ενώ το MarketWatch τονίζει ότι η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των μεταφορών διατηρεί υψηλές τις τιμές.

Ελλάδα: Οι τιμές στην αντλία

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων για τις 22 Οκτωβρίου, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 2,168 ευρώ ανά λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων 2,435 ευρώ, του πετρελαίου κίνησης 2,125 ευρώ, του πετρελαίου θέρμανσης 1,559 ευρώ και του υγραερίου κίνησης 1,192 ευρώ. Στην Αττική η αμόλυβδη βρισκόταν στα 2,135 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη στα 2,145 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες έφθανε τα 2,432 ευρώ.

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Θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα

Η ΕΡΤ μετέδωσε κυβερνητικές παρεμβάσεις για το διάστημα 15–31 Οκτωβρίου, με μειώσεις στο κόστος πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει μετά τη λήξη των μέτρων.

Οι υποδομές και τα σενάρια του χειμώνα

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Η Ρεβυθούσα, ο σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη και οι διεθνείς διασυνδέσεις ενισχύουν τις δυνατότητες τροφοδοσίας της Ελλάδας. Δεν εξασφαλίζουν όμως από μόνες τους χαμηλές τιμές, καθώς το LNG αγοράζεται στη διεθνή αγορά. Μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μειώσει το ασφάλιστρο κινδύνου. Μια παρατεταμένη κρίση θα διατηρούσε τις πιέσεις, ενώ μια νέα σοβαρή διακοπή παραγωγής ή μεταφορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες ανατιμήσεις.

Για την ελληνική οικονομία το κεντρικό ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει η αναταραχή και κατά πόσο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αντέξουν το κόστος ενός ακόμη ακριβού ενεργειακού χειμώνα.

Πηγές: Reuters, Wall Street Journal, The Guardian, MarketWatch, UBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Investing.com, ΕΡΤ, Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οι τιμές αφορούν τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο κείμενο.

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