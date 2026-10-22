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Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι δεν θέτει αντίστοιχα ποσοτικά όρια, καθώς επιδιώκει τη νίκη στις εθνικές εκλογές για να επιφέρει την πολιτική αλλαγή.

Μάντζος άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, προτείνοντας παράλληλα συγκεκριμένες λύσεις για τη ρύθμιση των δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τέλος, σχολίασε τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας τα κοινά προβλήματα των πολιτών σχετικά με το κόστος ζωής και τη δημοκρατική έκφραση.

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Ο «πήχης» του 25% που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από τον οποίο θα άνοιγε συζήτηση μέσα στο κόμμα, είναι κατά τον Δημήτρη Μάντζο μια κίνηση με πολιτικό πρόσημο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ερωτηθείς γιατί η Χαριλάου Τρικούπη δεν βάζει αντίστοιχο όριο, απαντά ότι ο πήχης του κόμματός του «έχει τεθεί από τους ίδιους τους πολίτες» και ότι ο στόχος είναι ένας: η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Σχεδόν εκβιάζει τη βάση της ΝΔ»

Ο Δημήτρης Μάντζος θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός, με τον «εκλογική πήχη» που έθεσε στον εαυτό του και στο κόμμα του, ουσιαστικά απευθύνεται στη βάση της ΝΔ και στην κοινωνία με το δίλημμα: «Όποιος δεν θέλει να χάσει τον «Εθνάρχη» πρέπει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να ξεπεράσει το 25%». Προβλέπει ωστόσο, ότι αυτό το δίλημμα μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς, όπως λέει, πολλοί πολίτες δεν αντέχουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη και μπορεί να απομακρυνθούν.

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Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, δηλώνει ότι δεν θέτει όρους σε κανέναν, ούτε στο εσωτερικό του κόμματος ούτε στην κοινωνία.

Στο ερώτημα του Αντώνη Φουρλή, εάν Οι αποφάσεις θα έρθουν αν δεν έρθει νίκη στο ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος σημειώνει ότι το κόμμα αγωνίζεται για τη μεγάλη νίκη ως προϋπόθεση πολιτικής αλλαγής. Αντιπαραβάλλει τη στάση αυτή όχι μόνο με τον κ. Μητσοτάκη αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, που κατά τον ίδιο έθεσε τα δικά του διλήμματα. Το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει, προτιμά να ευθυγραμμίζει την πολιτική του με την κοινωνική πραγματικότητα, όπου, όπως λέει, περίπου 70% των πολιτών ζητά αλλαγή πολιτικής.

Το μήνυμά του προς τους ψηφοφόρους: όποιος θέλει να συνεχιστεί η σημερινή πορεία μπορεί ελεύθερα να ψηφίσει ΝΔ, όποιος θέλει αλλαγή έχει το ΠΑΣΟΚ, «που ό,τι λέει σήμερα, δεσμεύεται ότι μπορεί να το κάνει πράξη αύριο».

Συλλαλητήρια, ιδιωτικό χρέος και επίθεση Λαζαρίδη στη Νάντια Γιαννακοπούλου

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τα συλλαλητήρια της προηγούμενης ημέρας στην Αθήνα και τη σύνδεσή τους με τις κινητοποιήσεις σε Γαλλία και Ιταλία. Ο κ. Μάντζος μίλησε για κοινά προβλήματα, με πρώτο το κόστος ζωής, και χαρακτήρισε «καλά νέα για τη δημοκρατία» το ότι οι διαδηλώσεις στην Αθήνα έγιναν χωρίς τα βίαια επεισόδια που είδαμε στη Γαλλία. Απέρριψε την ανάγνωση της κυβέρνησης, ότι η ηρεμία δείχνει πως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, χαρακτηρίζοντάς την «στρεβλή».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ιδιωτικό χρέος. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θυμάται τα προβλήματα «μόνο όταν της τα θυμίζουν οι δημοσκόποι», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός άλλαξε στάση για τις 120 δόσεις μετά τη Θεσσαλονίκη. Κατά τον ίδιο, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επιτόκιο 5,8% έναντι 3,1% που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και αφήνει εκτός τους ήδη ρυθμισμένους. Το ΠΑΣΟΚ έχει κατατεθειμένη πρόταση νόμου με 120 δόσεις, διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς, επιστροφή στον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Σχολιάζοντας την τηλεοπτική αντιπαράθεση του Μακάριου Λαζαρίδη με την Άντζελα Γιαννακοπούλου, ο κ. Μάντζος μίλησε για «πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης» και ζήτησε από τη ΝΔ να τοποθετηθεί πιο θαρραλέα, καθώς, όπως είπε, η σιωπή της την καθιστά υπεύθυνη ανοχής τέτοιων συμπεριφορών.