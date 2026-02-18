Ανέβηκαν τα ντεσιμπέλ της πολιτικής σύγκρουσης στη Βουλή μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση ΟΠΕΚΑ και την φερόμενη εμπλοκή του στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη Αναστασίας Χατζηδάκη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ να δώσει εξηγήσεις για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. «Όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, όλο και κάποιο στέλεχος δίπλα στον Ανδρουλάκη εμφανίζεται στο κάδρο. Πρώτα ήταν ο κουμπάρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ο Παναγόπουλος, τώρα η Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν σε βάρος του ΠΑΣΟΚ;» έθεσε το ερώτημα ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως το συγκεκριμένο στέλεχος υπήρξε γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή – όπως χαρακτηριστικά είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ – το «δεξί χέρι του προέδρου». Και συνέχισε λέγοντας: «Γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Γιατί την απομακρύνατε από τη θέση το Φεβρουάριο του 25; Τι γνώριζε το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός σας και δεν μας έλεγε;», επισημαίνοντας, πάντως, πως δεν παραβλέπει το τεκμήριο της αθωότητας. «Στο τέλος μετά από τόσες διαγραφές ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να τυπώσει μπλουζάκια που να γράφουν: “Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα”» σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατέληξε λέγοντας προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πως «δεν μπορείτε να εμφανίζεστε ως τιμητές των πάντων. Καταγγέλλετε συλλήβδην και στήνετε δικαστήρια όταν τα δικά σας στελέχη εμπλέκονται. Λιγότερη υποκρισία, περισσότερη αυτοκριτική χρειάζεται. Ψαχτείτε λίγο περισσότερο, όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, μπαίνει ο ίδιος μέσα».

«Έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο της Βουλής»

Ακαριαία υπήρξε η απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ όπου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη πως «έκανε σόου», τονίζοντας πως «καταδίκασε» έναν άνθρωπο, παρά τις αναφορές περί τεκμηρίου αθωότητας. «Εσείς ο ίδιος έχετε παραβιάσει πολλαπλώς το τεκμήριο αθωότητας. Ναι, εδώ κάνατε ένα σόου. Καταδικάσατε έναν άνθρωπο κανονικά και μετά λέτε “ισχύει το τεκμήριο αθωότητας”» επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Φοβάμαι ότι θα πρέπει να χαλάσω το βίντεο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ κ. Μακάριου Λαζαρίδη για την “Ομάδα Αλήθειας”» είπε, αρχικά, ο Δημήτρης Μάντζος. «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια; Να ευχηθώ καλή θητεία στους βουλευτές μας… Επειδή δεν είναι έτσι, επειδή εσείς κυβερνάτε, την ευθύνη για τους ελέγχους στο δημόσιο τομέα, την έχει η κυβέρνηση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος, εξηγώντας πως η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη ανεστάλη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο Δημήτρης Μάντζος επέστρεψε τα «πυρά» στον «γαλάζιο» κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος πετώντας του το γάντι λέγοντας πως «έρχονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις πετάτε από το παράθυρο της Βουλής, κ. Λαζαρίδη, όταν εδώ έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάτε στις αίθουσες της Επιτροπής για να συγκαλύψετε τους υπουργούς σας, και έρχεστε εδώ – ο ίδιος άνθρωπος – να κάνετε μαθήματα διαφάνειας και εντιμότητας στο ΠΑΣΟΚ».