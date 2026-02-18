Για τουλάχιστον δύο χρόνια, παρέμενε διάτρητο το σύστημα κοινωνικών παροχών καθώς ο ΟΠΕΚΑ φέρεται να κατέβαλλε προνοιακά επιδόματα σε δικαιούχους που δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Ο συστημικός έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατέγραψε πλήθος παραβάσεων και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ύψους 1.860.000 ευρώ.

Ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε απο το μέλος του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Δήλωση Αναστασίας Χατζηδάκη

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Πηγή: pasok.gr

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.»

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ η βασική εμπλεκόμενη

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR, βασική εμπλεκόμενη είναι ενεργό πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα για ένα ικανό διάστημα ήταν και σε κεντρική οργανωτική θέση με εκλογικό ρόλο στις διπλές κάλπες του 2023. Σήμερα εντοπίζεται στο οργανόγραμμα της ΚΟΕ, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, και έχει ρόλο προγράμματος.

Για λόγους δεοντολογίας, το όνομα δεν δημοσιεύεται μέχρι να γίνει επίσημη ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη εμφανίζεται να είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών στον ΟΠΕΚΑ και τον Ιούνιο του 2022, όταν ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, αποσπάστηκε από τον Οργανισμό στα γραφεία του κόμματος που τότε ακόμα λεγόταν Κίνημα Αλλαγής.

Το εν λόγω στέλεχος δεν ελέγχεται μέχρι στιγμής ποινικά όμως το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τα περαιτέρω.

Πού ακριβώς εντοπίζεται το σκάνδαλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προβλήματα στη διαχείριση των επίμαχων επιδομάτων είχαν προκαλέσει υποψίες στον νυν γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κωνσταντίνος Γλουμής-Ατσαλάκης, ο οποίος ανέλαβε διοικητής του ΟΠΕΚΑ τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ο οργανισμός υπαγόταν ακόμη στο Υπουργείο Εργασίας.

Αν και δεν φέρεται να συναντήθηκε με την προϊσταμένη που βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς είχε μεταταχθεί από το 2022, πηγές αναφέρουν ότι συνέχιζε να εμφανίζεται στα γραφεία μεταφέροντας φακέλους. Για σημαντικό διάστημα, μάλιστα, δεν της είχαν αφαιρεθεί οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα ασφάλειας.

Ο Κωνσταντίνος Γλουμής-Ατσαλάκης ανέλαβε γενικός γραμματέας το καλοκαίρι του 2023 στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχοντας ήδη διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο προς έλεγχο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους την περίοδο 2024-2025.

Νωρίτερα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023, υποβλήθηκαν αναφορές προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ από την προϊσταμένη του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σύμφωνα με αυτές, στον χώρο του αρχείου αιτήσεων εντοπίστηκαν εμβόλιμοι φάκελοι εκτός σειράς και πρωτοκόλλου, εκτός δηλαδή του επίσημου συστήματος.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε ημέρα κατά την οποία εμφανίστηκε στην υπηρεσία η εν λόγω πρώην προϊσταμένη. Μετά τις αναφορές, στις 13 Δεκεμβρίου 2023 δόθηκε εντολή για πλήρη εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος κατέγραψε σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το πόρισμα οδήγησε άμεσα στη διαβίβαση της υπόθεσης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, κυρίως προνοιακών επιδομάτων που αφορούν ανασφάλιστους υπερήλικες, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

(Με πληροφορίες από MEGA)