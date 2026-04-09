Η πληρωμή των επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται τελικά να πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα και όχι νωρίτερα, παρά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά με την επίσπευση των καταβολών για τον συγκεκριμένο μήνα.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι πληρωμές τοποθετούνται χρονικά στις 30 Απριλίου 2026, χωρίς να αξιοποιηθεί η δυνατότητα πρόωρης καταβολής έως και 10 ημέρες νωρίτερα. Ωστόσο, δεν αποκλείονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος το Πάσχα γιορτάζεται στις 12 Απριλίου, νωρίτερα σε σύγκριση με το 2025, όταν είχε πέσει στις 20 Απριλίου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2025, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Στις καταβολές του Απριλίου 2026 περιλαμβάνεται ένα ευρύ σύνολο επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, στους δικαιούχους αναμένεται να καταβληθούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), τα αναπηρικά επιδόματα, καθώς και η στεγαστική ενίσχυση για ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το επίδομα στέγασης



Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( ΕΕΕ)



Τα αναπηρικά επιδόματα



Το Επίδομα στεγαστικής συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων



Το επίδομα ομογενών



Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων



Τα έξοδα κηδείας



Το επίδομα γέννησης



Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών



Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές



Τα κόκκινα δάνεια



Το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού



Τους ευάλωτους οφειλέτες



Το Επίδομα Αναδοχής



Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας



Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι μέσω προπληρωμένων καρτών θα καταβληθούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), το επίδομα γέννησης και το επίδομα αναδοχής, ενώ οι υπόλοιπες παροχές θα πιστωθούν κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.