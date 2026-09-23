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Η ίδια κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία και στοχοποίηση της δικής της πολιτικής δράσης.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος απάντησε ότι η στάση του κόμματός του αποτελεί θέμα αρχής και συνέπειας απέναντι στη δικαιοσύνη.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αιχμηρές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τη μήνυση εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

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Στο στόχαστρο συνεχίζει να έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας το μέτωπο που έχει ανοίξει εσχάτως με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τελευταίο, χρονικά, επεισόδιο σε αυτή την κοινοβουλευτική μάχη αποτέλεσε η επίθεση που εξεπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προς το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη θετική ψήφο του κόμματος στα εισαγγελικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας.

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«Μπράβο σας κ. Ανδρουλάκη για τη χείρα βοηθείας στη ΝΔ. Είναι κατάπτυστη η στάση του ΠΑΣΟΚ. Τι παριστάνετε ακριβώς; Σας βολεύει να στοχοποιηθεί η Πλεύση Ελευθερίας επειδή σας ξεμπρόστιασε για τη σύμπλευση με τη ΝΔ για τις ανεξάρτητες Αρχές.

Σας χάλασα το κομπρεμί. Σας χαλάω τη σούπα, σας δείχνω ποια είναι η μαχόμενη αντιπολίτευση και δικηγορία» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την συζήτηση του αιτήματος άρσης της κοινοβουλευτικής της προστασίας για τη μήνυση του Χριστόφορου Σεβαστίδη, προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εις βάρος της, για συκοφαντική δυσφήμιση που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ΄εξακολούθηση.

Αναφερόμενη στις μηνύσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε βιομηχανία «ψευδομηνύσεων» οι οποίες συνδέονται – όπως είπε – με το «παρακράτος» της ΝΔ και κάλεσε τον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση για τη «στοχοποίησή» της. «Το ΠΑΣΟΚ τουμπεκί. Είστε και δικηγόρος. Πείτε μας γιατί συμπράττετε με αυτούς» φώναξε από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πολλαπλασιάζοντας και εστιάζοντας τα «πυρά» της προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αξιακή τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή. Εσείς έχετε ταχθεί υπέρ της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας. Είναι κατάπτυστο το ότι λέμε από θέση αρχής, πως ό,τι δεν συνέχεται των βουλευτικών καθηκόντων πρέπει να ακολουθεί την οδό της Δικαιοσύνης;» σημείωσε, αρχικά, Δημήτρης Μάντζος προς την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι κατάπτυστο το ότι εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε να παραπεμφθούμε στη Δικαιοσύνη ακόμη και από τους εχθρούς της Δημοκρατίας; Εμείς είμαστε οι κατάπτυστοι; Εμείς το ονομάζουμε συνέπεια αυτό» πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Μάντζος.