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Εξωφρενική αύξηση κατά 4% κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του αργού πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές δωροδοκώντας μάλιστα τους Αμερικανούς με 5.000 δολάρια εάν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η στάση αυτή προκάλεσε τεράστιες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές με αποτέλεσμα σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate να αυξηθούν κατά 4,3% στα 100,19 δολάρια ανά βαρέλι, τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο και το Brent, να φτάσει τα 105,28 δολάρια το βαρέλι.

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Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Wall Street Journal, ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχιστεί και μετά την Ημέρα της Ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο του 2027, γεγονός που εκθέτει τον ίδιο τον Τραμπ που δηλωσε χθες ότι «ο πόλεμος θα τελείωνε αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Είχε μάλιστα δεσμευτεί ότι οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης θα μειωθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια προσπάθεια να κερδίσει προκαταβολικά τις ψήφους των Αμερικανών.

Τα «παιχνίδια» Τραμπ με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο δυσοίωνο σενάριο των 120 δολαρίων το βαρέλι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εκτίμηση που θεωρήθηκε υπερβολική αρχικά από την αγορά όταν εκφράστηκε σε έκθεση της Goldman Sachs.