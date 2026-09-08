Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η τιμή του πετρελαίου ενδέχεται να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα, επηρεάζοντας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι τιμές του αργού Brent και του αμερικανικού αργού σημείωσαν άνοδο, αντανακλώντας τις ανησυχίες για την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων.

Οι αναλυτές προβλέπουν περιορισμένες εξαγωγές πετρελαίου έως το τέλος του 2026, καθώς ο OPEC+ διατηρεί αμετάβλητη την τρέχουσα πολιτική παραγωγής.

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Εφιαλτικά είναι τα νέα σενάρια των αναλυτών για την πορεία του πετρελαίου, μετά το αδιέξοδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την Goldman Sachs να προειδοποιεί ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει έως τα 120 δολάρια το βαρέλι, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στο Ιράν και παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα η ναυσιπλοΐα στα ΣΤενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν σήμερα κατά 34 σεντς, ή 0,35%, στα 97,40 δολάρια το βαρέλι , με το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate να έχει διαμορφωθεί στα 92,63 δολάρια το βαρέλι, αύξημένο κατά 1,15 δολάρια ή 1,26%.

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Όπως υπογραμμίζει η αμερικανική τράπεζα, η αγορά θα μπορούσε να ομαλοποιηθεί και το πετρέλαιο να πέσει στα 80 δολάρια το βαρέλι αν ο Τραμπ έβρισκε διέξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, οι αναλυτές της ANZ θεωρούν πιθανότερο το σενάριο της συνέχισης του αδιεξόδου και τη συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε αυτό το σενάριο, προβλέπει ότι οι εξαγωγέςθα παραμείνουν περιορισμένες έως και το τέλος του 2026 με ενδεχόμενη αποκατάσταση στο τέλος του έτους. Η επιστροφή στις προπολεμικές ροές δεν τοποθετείται πριν από τα τέλη του πρώτου ή τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2027.

Το θέμα της ναυσιπλοϊας είναι στην ουσία αυτό που προκαλεί τα μεγάλα προβλήματα καθώς υπό κανονικές συνθήκες, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες διέρχονταν κατά μέσο όρο μόλις δέκα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων ημερησίως, ο χαμηλότερος αριθμός από τον Μάιο.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το Σάββατο τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, μεταξύ των οποίων ένα κοντά στη νήσο Χαργκ, βασικό κόμβο εξαγωγών του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν, από την πλευρά τους, ότι επιτέθηκαν σε τρία τάνκερ που κινούνταν σε μη εγκεκριμένες διαδρομές στα Στενά, καθώς και σε τρία αμερικανικά πλοία.

Η εταιρεία θαλάσσιων πληροφοριών Marisks χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σημαντική κλιμάκωση», επισημαίνοντας ότι τα εμπορικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται πλέον ως μέσα αμοιβαίας οικονομικής πίεσης. Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει προαναγγείλει τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ο OPEC+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής για τον Οκτώβριο. Το βάρος παραμένει, επομένως, στα Στενά του Ορμούζ: οποιαδήποτε περαιτέρω επιβράδυνση της κίνησης των τάνκερ μπορεί να οδηγήσει την αγορά στην αποτίμηση ενός αισθητά μεγαλύτερου σοκ προσφοράς.