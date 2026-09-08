Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Άγνωστοι δράστες έπεισαν τηλεφωνικά μια 12χρονη στα Μάλια της Κρήτης ότι η μητέρα της κινδυνεύει με φυλάκιση.

Το παιδί παρέδωσε σε σημείο του δρόμου κοσμήματα της μητέρας του αξίας 12.000 ευρώ ακολουθώντας οδηγίες.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τους δράστες μετά από καταδίωξη στο Κακό Όρος λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα κλοπιμαία εντός του οχήματος των δραστών και τα επέστρεψαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Η 12χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ η οικογένεια λαμβάνει πλέον μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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Η γρήγορη αντίδραση της αστυνομίας στα Μάλια της Κρήτης, έσωσε τα χρυσαφικά αξίας 12.000 ευρώ μιας γυναίακς στα Μάλια της Κρήτης όταν η 12χρονη κόρη της έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και τα «παρέδωσε» στους απαταιώνες.

Σύμφωνα με το Cretalive, η 12χρονη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης την περασμένη Παρασκευή ενώ βρισκόταν μόνη στο σπίτι, με τους δράστες να της εχουν ζητήσει να τους φέρει τα κοσμήματα της μητέρας της για να τη σώσει από τη φυλακή.

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Οι δράστες κατάφεραν να πείσουν το κορίτσι ότι η μητέρα του κινδυνεύει να πάει φυλακή και να το οδηγήσουν έτσι στην παράδοση των κοσμημάτων της. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι περίπου μία ώρα αργότερα είχαν συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο, χωρίς η μητέρα της 12χρονης, που ήταν στη δουελιά της να έχει την παραμικρή ιδέα για όσα συνέβαιναν.

Μιλώντας στο Cretalive, η μητέρα της 12χρονης περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το μεσημέρι: από τη στιγμή που κατάλαβε ότι η κόρη της είχε πέσει στην παγίδα των απατεώνων και την αγωνία της μέχρι να φτάσει κοντά της, μέχρι τη στιγμή που πληροφορήθηκε πως οι δράστες είχαν ήδη πέσει στα χέρια των αστυνομικών και πως τα κοσμήματα που είχαν πάρει από το σπίτι της είχαν εντοπιστεί στο αυτοκίνητό τους. Μία εξέλιξη που, μέσα στην αγωνία και τον φόβο της για το παιδί της, έφερε και τη μεγάλη ανακούφιση.

Πως εξελίχθηκε η υπόθεση

Γύρω στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής η μητέρα έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά της και τηλεφώνησε στο σπίτι να μιλήσει στο παιδί της με την 12χρονη να της λέει:

«Έλα, μαμά… Έχω κάνει άνω-κάτω το δωμάτιό σου…».

Η μητέρα αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Σκέφτηκε πως ίσως η κόρη της είχε ξαπλώσει στο δωμάτιό της, όπως συνήθιζε να κάνει, καθώς της άρεσε να κοιμάται στο κρεβάτι της.

Μέχρι που άκουσε:

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«Τα έδωσα…».

«Ποια έδωσες;» ρώτησε, μην έχοντας ακόμη αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Τα κοσμήματα… τους σταυρούς σου, όλα».

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Η μητέρα σάστισε.

«Σε ποιον τα έδωσες;»

Και τότε ήρθε η απάντηση-σοκ:

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«Στον λογιστή σου»

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα απάτης. Και η αγωνία της είχε χτυπήσει κόκκινο.

Δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε εκείνες τις ώρες που η 12χρονη ήταν μόνη στο σπίτι. Δεν ήξερε αν είχε έρθει σε επαφή με τους δράστες, αν κάποιος είχε πλησιάσει το σπίτι ή αν είχε συμβεί οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να θέσει το παιδί σε κίνδυνο.

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Πήρε το μηχανάκι και «πέταξε» μέχρι το σπίτι.

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Όταν έφτασε στο σπίτι, το δωμάτιο της έμοιαζε με “βομβαρδισμένο” τοπίο. Συρτάρια είχαν αναποδογυρίσει, ρούχα είχαν πεταχτεί από τη θέση τους και η 12χρονη είχε ψάξει παντού, ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες που της είχαν δώσει από το τηλέφωνο.

Είχε συγκεντρώσει τα κοσμήματα της μητέρας της σε ένα κουτί και τα είχε βγάλει από το σπίτι. Έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο και τα άφησε στο σημείο που της είχαν υποδείξει οι απατεώνες. Μετά επέστρεψε στο σπίτι.

«Δεν σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο», λέει η μητέρα της, ακόμη προσπαθώντας να καταλάβει πώς το παιδί της παρασύρθηκε τόσο εύκολα.

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Μόλις πήρε μια ανάσα και βεβαιώθηκε ότι το παιδί της ήταν καλά, επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Δεν γνώριζε ακόμη ότι, την ίδια περίπου ώρα, η Αστυνομία είχε ήδη φτάσει στους ανθρώπους που είχαν πάρει τα κοσμήματά της.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το ύποπτο όχημα στο Κακό Όρος και, μάλιστα, είχε προηγηθεί καταδίωξη για την ακινητοποίησή του. Σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του Ρεθύμνου, οι αστυνομικοί της Χερσονήσου κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο.

Και μέσα σε αυτό βρέθηκαν τα χρυσαφικά που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν φύγει από το σπίτι της στα Μάλια.

Για τη μητέρα στα Μάλια, η ημέρα που ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα και έναν τεράστιο φόβο για το παιδί της, είχε τελικά την καλύτερη δυνατή κατάληξη. Όχι μόνο γιατί η 12χρονη ήταν καλά, αλλά και γιατί μέσα σε χρόνο-ρεκόρ οι δράστες είχαν εντοπιστεί και τα χρυσαφικά επέστρεψαν στα χέρια της.

Η περιπέτεια, ωστόσο, άφησε πίσω της ένα μάθημα που η οικογένεια δύσκολα θα ξεχάσει. Τα μαθήματα προς τη 12χρονη συνεχίζονται πλέον εντατικά, με περισσότερες συζητήσεις και τα ανάλογα… «τεστ», ώστε ένα άγνωστο τηλεφώνημα να μην μπορέσει ξανά να την πείσει ότι πρέπει να «σώσει» τη μαμά της.