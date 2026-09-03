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Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Κρεμπς εντόπισε ιστοσελίδα που διέθετε ψηφιακά αντίγραφα εγγράφων, επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα των δεδομένων με αρκετούς πολίτες.

Η βάση δεδομένων φέρεται να ενημερωνόταν σε πραγματικό χρόνο, εγείροντας σοβαρούς κινδύνους για κλοπή ταυτότητας και απάτη σε μεγάλη κλίμακα.

Ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας χαρακτήρισαν το περιστατικό πρωτοφανές, ενώ η εταιρεία IDScan.net δήλωσε ότι διερευνά την υπόθεση μετά από σχετικές αναφορές.

Η επίμαχη ιστοσελίδα έπαψε να λειτουργεί αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας του δημοσιογράφου.

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Το FBI ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διερευνά καταγγελία σύμφωνα με την οποία δεκάδες εκατομμύρια άδειες οδήγησης ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά πωλούνταν στο dark web.

Την Τρίτη, ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Μπράιαν Κρεμπς δήλωσε ότι εντόπισε ιστοσελίδα στο dark web που πουλούσε ψηφιακά αντίγραφα εκατομμυρίων αδειών οδήγησης από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Όπως ανέφερε, επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των δεδομένων που προσφέρονταν προς πώληση με εννέα ανθρώπους.

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Σε σύντομη ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το FBI ανέφερε ότι «εξετάζει το περιστατικό», αλλά δεν μπορούσε να σχολιάσει περαιτέρω «λόγω της συνεχιζόμενης φύσης της έρευνας».

Εάν επιβεβαιωθεί η παραβίαση, θα μπορούσε να πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαρροές κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Βόρεια Αμερική, δημιουργώντας κινδύνους για κλοπή ταυτότητας και απάτη για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

🚨 BREAKING: Defense Secretary Pete Hegseth’s driver’s license has leaked. A new dark-web service is selling scans of his and 153M+ U.S. and Canadian driver’s licenses.



Timestamps on the scans match victims’ visits to Hertz rental counters and cannabis dispensaries. Evidence… pic.twitter.com/YcxgLBXV0H — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) September 2, 2026

Η βάση δεδομένων που φέρεται να ανανεωνόταν σε πραγματικό χρόνο

Ο Κρεμπς ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την ύπαρξη της ιστοσελίδας όταν αυτή διαφημίστηκε σε ρωσικό φόρουμ κυβερνοεγκληματιών, ενώ η δική του άδεια οδήγησης προσφερόταν ως δωρεάν δείγμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπηρεσία, με την ονομασία Nexus, ισχυριζόταν ότι διέθετε δεκάδες εκατομμύρια άδειες οδήγησης από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς και εκατομμύρια άλλα δελτία ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα και εκατοντάδες χιλιάδες ιατρικά αρχεία.

Ο Κρεμπς υποστήριξε ότι η ιστοσελίδα φαινόταν να ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τα κλεμμένα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει ότι τροφοδοτούνταν από μια ενεργή διαρροή δεδομένων.

Ο Ζακ Έντουαρντς, ερευνητής απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Infoblox, χαρακτήρισε το περιστατικό πρωτοφανές ως προς την έκτασή του.

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My driver's license is one of 153 million for sale on a new dark website https://t.co/1CVEE31YgJ — Ars Technica (@arstechnica) September 2, 2026

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ παραβίαση αδειών οδήγησης σε αυτή την κλίμακα», δήλωσε ο Έντουαρντς, προσθέτοντας ότι και η δική του άδεια ήταν διαθέσιμη προς πώληση στην ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι η παραβίαση φέρεται να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη «σημαίνει ότι η επίθεση δημιούργησε πραγματικούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια προσώπων υψηλού προφίλ».

Το Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει την προέλευση των κλεμμένων δεδομένων. Ο Κρεμπς ανέφερε ότι εκπρόσωπος της εταιρείας IDScan.net, παρόχου υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, δήλωσε πως η εταιρεία διερευνά την υπόθεση. Η IDScan.net, η οποία περιγράφει τις υπηρεσίες της ως «πρόληψη απάτης ταυτότητας σε μεγάλη κλίμακα», δεν απάντησε σε επανειλημμένα μηνύματα του Reuters.

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Ο Κρεμπς ανέφερε ότι η ιστοσελίδα του dark web που προσέφερε τα δεδομένα των αδειών οδήγησης εξαφανίστηκε λίγο μετά τη δημοσίευση της έρευνάς του.

(Πηγή: Reuters)

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