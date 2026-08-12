Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το Brent να φτάνει κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας σε υψηλό δύο εβδομάδων, μετά τα χτυπήματα στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, καθώς ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν συμφωνήσει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 0,79%, στα 89,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανοδικά κατά 0,8% κυμαίνονται και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) στα 83,89 δολάρια το βαρέλι.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το CNBC, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε περιορισμένη, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, ευθύνονται για το θάνατο 6 ανθρώπων μετά το χτύπημα σε δεκαμενόπλοιο που προσπάθησε να περάσει από τα Στενά.

Η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, εκτός εάν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τα αιτήματά της για καταβολή αποζημιώσεων – αξιώσεις στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιδράσει έντονα.

Τις ανησυχίες για τις διαταραχές στον εφοδιασμό ενίσχυσε και η συνέχιση των επιθέσεων των Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μετά την ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης ότι επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Οι εξελίξεις αυτής της εβδομάδας δείχνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Δυτική Ασία, διατηρώντας τους επενδυτές σε επιφυλακή απέναντι στον κίνδυνο νέων διαταραχών στις πετρελαϊκές ροές και προσφέροντας στήριξη στις τιμές του αργού.