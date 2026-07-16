Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση μετά την πρόσφατη άνοδο, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πιθανοί κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές.

Αναλυτές προειδοποιούν για ενδεχόμενη παρέμβαση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στις ενεργειακές θαλάσσιες οδούς.

Η Goldman Sachs εκτιμά σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή του Brent, ανάλογα με την πορεία των διαταραχών στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ για τη μείωση των αποθεμάτων αργού περιόρισαν εν μέρει τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

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Με το βλέμμα στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή είναι οι αγορές με το πετρέλαιο να καταγράφει μικρή υποχώρηση μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών.

Το Brent με παράδοση Σεπτεμβρίου υποχωρεί κατά 0,51%, στα 84,52 δολάρια το βαρέλι από 85,28 νωρίτερα, ενώ το αμερικανικό αργό WTI Αυγούστου χάνει 0,30% και διαμορφώνεται στα 79,36 δολάρια το βαρέλι από 80,02.

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Οι Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό ρυθμιστή των τιμών του πετρελαίου με τον επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, Hiroyuki Kikukawa, να επιβεβαιώνει οτι η αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όπως εκτιμά, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης, η τιμή του WTI θα μπορούσε να κινηθεί προς την περιοχή των 85-87 δολαρίων το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί συνολικά αυτή την εβδομάδα, καθώς εντείνονται οι φόβοι για προβλήματα στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου, πριν από την έναρξη της κρίσης, διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αναλυτές προειδοποιούν ότι το Ιράν ενδέχεται να αξιοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι στην Υεμένη, ώστε να επηρεάσει και τη διέλευση από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, δημιουργώντας κινδύνους και για μία δεύτερη κρίσιμη ενεργειακή θαλάσσια οδό.

Σε νέα της ανάλυση, η Goldman Sachs εκτιμά ότι το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, εφόσον παραταθούν οι διαταραχές στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο. Αντίθετα, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της έντασης και ταχύτερης αποκατάστασης της παραγωγής, οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και προς τα 60 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του έτους.

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιουλίου, έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για πτώση 2,6 εκατ. βαρελιών. Τα στοιχεία αυτά περιόρισαν μέρος των αρχικών ανοδικών πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου.