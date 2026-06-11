Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου παγκοσμίως, στον απόηχο των νέων αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας τα 92,63 δολάρια.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς.