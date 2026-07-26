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Το Πεντάγωνο σταμάτησε τους βομβαρδισμούς ιρανικών στόχων έπειτα από δεκατρείς ημέρες συγκρούσεων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως προτιμά τη διπλωματική οδό.

Το Ιράν ανέστειλε τις επιθέσεις του κατά γειτονικών χωρών στον Κόλπο, τονίζοντας πως η στρατηγική του βασίζεται στην αρχή της ανταπόδοσης.

Παρά την προσωρινή ύφεση στις εχθροπραξίες, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την εξέλιξη της κατάστασης.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δώσει χώρο στην διπλωματία, δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη.

«Δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς στην εκπομπή Fox News Sunday χωρίς να δώσει στοιχεία σχετικά με την φύση των συνομιλιών, έπειτα από την ανάπαυλα του σαββατοκύριακου στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

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US Envoy to the UN Mike Waltz on the possibility of escalation:



The president is keeping all options on the table. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks some space.



Talks are ongoing. They're happening at every level.



What we are… pic.twitter.com/LdLs6g96Gl — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

Το Πεντάγωνο διέκοψε τους βομβαρδισμούς ιρανικών στόχων έπειτα από 13 νύκτες κλιμακούμενων πληγμάτων, ενώ το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών του Ιράν στον Κόλπο.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που ρωτήθηκε για την διακοπή δήλωσε χθες ότι «ο πρόεδρος υπήρξε πάντοτε ξεκάθαρος ότι προτιμά την διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει με σοβαρότητα στο τραπέζι».

Ιράν: Σταματήσαμε τις επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου, αφού οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μας βομβαρδίζουν



Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην «ανταπόδοση».

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινία κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

Τις δύο προηγούμενες νύκτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

