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Το πλοίο φέρεται να παρέκκλινε από την καθορισμένη θαλάσσια διαδρομή, ενώ οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προβεί ακόμη σε επίσημη επιβεβαίωση του περιστατικού.

Παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για πιθανή ναρκοθέτηση της περιοχής, δεν υπάρχουν οριστικά αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την τοποθέτηση ναρκών από το Ιράν.

Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ορισμένα περιθώρια για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά.

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Ένα πετρελαιοφόρο εξερράγη στο Στενό του Ορμούζ μετά από σύγκρουση με θαλάσσια νάρκη, σύμφωνα με αναφορά του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων «Tasnim» την Κυριακή.

Το «Tasnim» ανέφερε ότι το πετρελαιοφόρο προσέκρουσε στο ναρκοπέδιο αφού παρέκκλινε από τη διαδρομή που είχε ορίσει το Ιράν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

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Μέχρι στιγμής, οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το περιστατικό που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, με κάθε περιστατικό στην περιοχή να προκαλεί αυξημένη διεθνή ανησυχία.

An oil tanker reportedly exploded after striking a sea mine in the Strait of Hormuz, according to Iranian media. The reports claimed the vessel had deviated from Iran's designated shipping route before the incident. Details regarding the tanker's ownership, destination and the… pic.twitter.com/HIWvs8PELW — News18 (@CNNnews18) July 26, 2026

Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή.



Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να έχουν ναρκοθετηθεί, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν οριστικά αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.

Breaking: An oil tanker reportedly exploded today at 3:28 PM in the Strait of Hormuz after striking a naval mine, Iranian media reported. The vessel's identity, crew status, and environmental impact remain unconfirmed as tensions in the strategic waterway rise. pic.twitter.com/7CjvmOAOzX Advertisement July 26, 2026

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει «λίγο περιθώριο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Κυριακή στο Fox News ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει «κάποιο περιθώριο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δίνει κάποιο περιθώριο στις διαπραγματεύσεις, τους δίνει λίγο χώρο», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς στο τηλεοπτικό δίκτυο την Κυριακή.

Fox News: U.S. Ambassador to the United Nations, Mike Waltz, claims: President Donald Trump is "leaving a little room" for talks with Iran. Advertisement July 26, 2026

Ο Γουόλτς δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των συνομιλιών, αλλά το Σαββατοκύριακο σημειώθηκε μια μικρή ανάπαυλα στις εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεντάγωνο ανέστειλε τις βομβιστικές επιχειρήσεις μετά από 13 νύχτες κλιμακούμενων επιθέσεων, ενώ το Σαββατοκύριακο δεν αναφέρθηκαν επιθέσεις του Ιράν εναντίον των γειτόνων του.

Ερωτηθείς σχετικά με την παύση αυτή, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος «έχει πάντα ξεκαθαρίσει ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σοβαρό τρόπο».

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