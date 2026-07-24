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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε επαφές με στόχο τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο τόνισε πως το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να προχωρήσει σε συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και εκτίμησε πως η ιρανική πλευρά δείχνει να αντιμετωπίζει τη διαδικασία με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσο περνούν οι ημέρες.

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Trump on Iran:



We are talking to them right now. I think they are getting more and more serious as the days go by.



I consider the deal the smarter way, but doing what we are doing is the easier way.



We are locked and loaded. pic.twitter.com/7cRbi9WdAR — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο», δήλωσε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να προχωρήσει, εάν το βασίλειο δεν ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και δεν προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών του με το Ισραήλ.