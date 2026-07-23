Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι και απείλησε με σκληρά στρατιωτικά πλήγματα.

Η κλιμάκωση της έντασης έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο, ενώ οι προσπάθειες διαμεσολάβησης παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες ημέρες για να προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα, παρά τη συνεχιζόμενη ιρανική στάση στην περιοχή.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεγαλύτερα πλήγματα από αυτά που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Επική Οργή», ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Axios, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση.

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Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την απόφασή του. Δύο ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι δεν έχουν δοθεί νέες εντολές στον στρατό.

Η τελευταία κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ «θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά, αν του το ζητούσα», πρόσθεσε όμως ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να εξαπολύσουμε νέα επιχείρηση κατά του Ιράν.

Είπε επίσης ότι θα υπήρχαν «συνέπειες» για το Ισραήλ σε περίπτωση συμμετοχής του στα πλήγματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ιρανική αντίδραση εναντίον του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ιρανοί «θέλουν να διαπραγματευτούν», αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία.

Δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της υποβλήθηκε.

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«Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες, επιδιώκοντας να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το Ιράν δεν έχει δείξει διάθεση να αλλάξει στάση και έχει επίσης κλιμακώσει τις επιθέσεις του στην περιοχή.

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Παράλληλα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έχουν ξεκινήσει επιθέσεις κατά σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνοντας την ένταση σε ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και αυξάνοντας την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι, εάν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν».

Όπως είπε, οι Χούθι αποτελούν είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και, ως εκ τούτου, «θα επιβάλλουμε σκληρό στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί να παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον στο λαϊκό προσκύνημα του Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Οι σχέσεις μου με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Αν βρίσκεται εδώ, θα τον συναντούσα», δήλωσε.

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