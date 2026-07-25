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Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχόμενα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων και βάσεων.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας αντίποινα από το Ριάντ και αυξάνοντας τους φόβους για γενίκευση του πολέμου.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων έχει μειωθεί δραματικά, οδηγώντας σε εβδομαδιαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου άνω του 8%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για στρατιωτικά αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων, ενώ η Ουάσιγκτον αποδίδει στο Ιράν την ευθύνη για τις ενέργειες των Χούθι.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη αστάθεια στις θαλάσσιες αρτηρίες ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντική αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

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Η κρίση με επίκεντρο το Ιράν μετατρέπεται πλέον σε μια γενικευμένη σύγκρουση που απειλεί δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη: τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τη 13η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων. Η επιχείρηση, που αρχικά επικεντρωνόταν σε ναυτικές εγκαταστάσεις και παράκτια συστήματα, έχει διευρυνθεί σε βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, εργοστάσια πυραύλων και κρίσιμες υποδομές. Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών βάσεων και πλοίων στην περιοχή. ( Reuters )

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Οι νέες απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα υποστούν «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τεχεράνη έχει την πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη για τις ενέργειες των Χούθι. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ευρύτερων πληγμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει εάν θα διατάξει τη μαζική επίθεση με την οποία απειλεί.

Οι Χούθι ανοίγουν δεύτερο μέτωπο

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και επιχείρησαν να μεταφέρουν την πίεση από τον Περσικό Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μετά τις επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα σε θέσεις τους στη Χοντέιντα και στο νησί Καμαράν.

Οι Χούθι απείλησαν με αντίποινα, ενώ οι φόβοι για επανέναρξη του πολέμου στην Υεμένη μεγαλώνουν. Έτσι, η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ταυτόχρονη απειλή στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ. ( Reuters )

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Τα τάνκερ περνούν με το σταγονόμετρο

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Από τα περίπου 125 πλοία ημερησίως πριν από τη σύγκρουση, οι διελεύσεις είχαν υποχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες σε μόλις 25 έως 40.

Πολλά πλοία κλείνουν τα συστήματα αυτόματου εντοπισμού AIS, άλλα κινούνται κοντά στις ιρανικές ακτές και αρκετά περιμένουν οδηγίες ή εγγυήσεις ασφαλείας πριν επιχειρήσουν τη διέλευση. Η μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν έχει επίσης περιοριστεί, ενώ η κίνηση των μεγάλων τάνκερ μειώθηκε από οκτώ σε περίπου δύο ημερησίως.

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Πετρέλαιο: Υποχώρηση, αλλά εβδομαδιαίο άλμα 10%

Το Brent ξεπέρασε την Πέμπτη τα 100 δολάρια και έκλεισε στα 100,69 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Την Παρασκευή, όμως, υποχώρησε κατά 3,88%, στα 96,78 δολάρια, καθώς πληροφορίες ανέφεραν ότι η Κίνα επιχειρεί να επαναφέρει τις ΗΠΑ και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το αμερικανικό WTI έκλεισε στα 89,31 δολάρια, μειωμένο κατά 3,12%. Παρά την ημερήσια πτώση, το Brent ενισχύθηκε σχεδόν 10% και το WTI 8,27% στο σύνολο της εβδομάδας. ( Reuters )

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Πώς έκλεισαν οι αγορές

Το Σάββατο οι βασικές διεθνείς αγορές είναι κλειστές, επομένως η τελευταία διαθέσιμη εικόνα είναι το κλείσιμο της Παρασκευής.

Στη Wall Street ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,5%, στις 51.947 μονάδες, και ο S&P 500 έκλεισε οριακά θετικά. Αντίθετα, ο Nasdaq υποχώρησε 0,6%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις. Όλοι οι μεγάλοι αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν την εβδομάδα με απώλειες.

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Στην Ευρώπη, ο STOXX 600 κέρδισε 0,6%, με ώθηση από την τεχνολογία, ενώ οι ασιατικές αγορές έκλεισαν χαμηλότερα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι υποχώρησαν, καθώς ο φόβος μιας μεγαλύτερης περιφερειακής ανάφλεξης επισκίασε τα εταιρικά αποτελέσματα.

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Η προσωρινή αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου δεν πρέπει να δημιουργεί αυταπάτες. Μία νέα επίθεση σε τάνκερ ή μία απόφαση του Τραμπ για μαζικά πλήγματα μπορεί να στείλει και πάλι το Brent πάνω από τα 100 δολάρια. Η Barclays προειδοποιεί μάλιστα ότι, εάν η εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ διαρκέσει μήνες, η τιμή θα μπορούσε σε ακραίο σενάριο να κινηθεί ακόμη και προς τα 150 δολάρια. ( Reuters )