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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι μια ουκρανική επίθεση εναντίον ιρανικού εμπορικού πλοίου «δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη».

Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο τηλεφωνικών συνομιλιών με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, όπως ανέφερε ο Αραγτσί στο X.

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«Ο Ζελένσκι επιτέθηκε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο, σκοτώνοντας έναν ναύτη. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία διαπράχθηκε κατόπιν εντολής του Ισραήλ με σκοπό να εμπλέξει την Ευρώπη στον πόλεμό του.

Σε τηλεφωνικές συνομιλίες με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάλας και τον Υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ, κατέστη σαφές ότι αυτό που έκανε ο «τζαμπατζής» στο Κίεβο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ».

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την ουκρανική επίθεσε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, ανακοινώνοντας ότι προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το Σάββατο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.