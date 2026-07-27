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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Axios, ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να διατάξει την επανεκίννηση των πολεμικών επιχειρήσεων σε περίπτωση που αποτύχει ο δρόμος της διπλωματίας.

«Βρισκόμαστε σε πολύ εντατικές συνομιλίες με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη. Παρόλα αυτά, όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματία, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όχι πολύ. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα είτε καθόλου».

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BREAKING: Trump tells Axios: I'm ready for "strong military action" if Iran talks failhttps://t.co/skxnWMjCtQ — Axios (@axios) July 27, 2026

Διαμεσολαβητικές προσπάθειες

Σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια επιστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχουν επιτύχει οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, αφότου και οι δύο πλευρές πάγωσαν τις επιθέσεις μετά από μια περίοδο κλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης.

Οι δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δηλώνουν ότι οι διαμεσολαβητές, με επικεφαλής το Κατάρ και το Πακιστάν, εργάζονται για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αποβλέποντας στην αναβίωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε καταρρεύσει μετά τις εκατέρωθεν ανταλλαγές πυρών.

Ένας από τους αξιωματούχους χαρακτήρισε την πρόοδο των διαμεσολαβητικών προσπαθειών ως «σημαντική». Παράλληλα, ανέφερε ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με το Ιράν και το Ομάν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης της διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτέλεσαν το σημείο πυροδότησης των τελευταίων επιθέσεων και αντίποινων.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη ότι «οι διαμεσολαβητές ενδέχεται να μας μεταφέρουν μηνύματα από την αμερικανική πλευρά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις.