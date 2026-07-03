Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου Brent και του αμερικανικού αργού υποχώρησαν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την αποκατάσταση των εξαγωγών από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παρά την πτώση στις διεθνείς τιμές του αργού, η λιανική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η Citigroup εκτιμά περαιτέρω μείωση της τιμής του Brent έως το 2026, εφόσον διατηρηθεί η διπλωματική ηρεμία στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζουν θετική πορεία, ενισχύοντας το κλίμα σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

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Στα επίπεδα πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, επιστρέφουν οι τιμές του πετρελαίου με την παγκόσμια αγορά να παίρνει σημαντική ανάσα.

Σήμερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας τιμές που η αγορά είχε να δει από την αφετηρία των εχθροπραξιών. Παρόμοια πτώση και για το αμερικανικό αργό (WTI), που καταγράφει σταθερή πορεία κάτω από το ψυχολογικό όριο των 69 δολαρίων το βαρέλι.

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Ωστόσο, έκθεση της Citigroup εκτιμά ότι Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα 60 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του 2026, αν η διπλωματία καταφέρει να διατηρήσει την ηρεμία στην περιοχη.

Η πτώση αντανακλά την σταδιακή ομαλοποίηση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ καθώς τα δεξαμενόπλοια κινούνται πλέον με μεγαλύτερη ασφάλεια, παρά τις διπλωματικές εκκρεμότητες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, παραμένουν στο τραπέζι.

Παραμένει ψηλά η βενζίνη

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να κυμαίνεται σήμερα στην Αττική στα 1,85-1,90 ευρώ το λίτρο ενώ στα νησιά και τις αμομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.

Επιστρέφει το πετρέλαιο από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Η Σαουδική Αραβία, επαναφέρει τις πλωτές εξαγωγές της στο 90% των προπολεμικών επιπέδων καθώς στη διάρκεια των συγκροήυσεων η ροή των φορτίων από τα σαουδαραβικά λιμάνια εκτελείται πλέον σχεδόν απρόσκοπτα, τροφοδοτώντας τις αγορές της Δύσης και της Ασίας.

Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποκατέστησαν πλήρως τις πετρελαϊκές τους εξαγωγές στα επίπεδα προ της κρίσης. Τα Εμιράτα ακολούθησαν μια διπλή στρατηγική για να νικήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό: από τη μία πλευρά δρομολόγησαν ξανά δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ εκμεταλλευόμενα τη μείωση της έντασης, και από την άλλη βασίστηκαν στρατηγικά σε έναν εναλλακτικό αγωγό που παρακάμπτει πλήρως το σημείο συμφόρησης. Η κίνηση αυτή των ΗΑΕ εξασφάλισε ότι η προσφορά πετρελαίου ομαλοποιείται οριστικά, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες για ξαφνικά ελλείμματα στην αγορά.

Το διπλωματικό παρασκήνιο

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον είναι αισιόδοξα, σφραγίζοντας την πτώση των τιμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε επίσημη δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξαιρετικά καλό δρόμο και προχωρούν βάσει σχεδίου.