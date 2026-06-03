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Νέα «φωτιά» παίρνουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κυμαίνεται σήμερα κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 0,9% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI να είναι στα 94,8 δολάρια το βαρέλι ενισχυμένα κατά 1%.

Οι καθημερινές εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν και η ειρηνευτική συμφωνία που δεν έρχεται, επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχουν μετατραπεί σε «τρενάκι του τρόμου».

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Σήμερα, οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τις ανακοινώσεις της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και drones και προχώρησαν σε επιθέσεις κατά στόχων στο νησί Κεσμ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την Τεχεράνη, ότι έχει ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού στα Στενά του Ορμούζ στοχεύοντας τα εμπορικά πλοία.

«Πυροβολούν εμπορικά πλοία και έχουν ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν διεθνή ύδατα», δήλωσε στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας υποστηρίζοντας ότι έχουν καταστραφεί δεκάδες νάρκες.

Όμως το βασικό ερώτημα, που παραμένει αναπάντητο, είναι πόσο μακρυά είναι το τέλος του πολέμου καθώς η εικόνα γύρω από τις διαπραγματεύσεις παραμένει θολή μετά την ανακοίνωση ιρανικών μέσων ότι οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ είχαν παγώσει, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Fitch: Τεράστιες οι οικονομικές επιπτώσεις στην ενέργεια

Αναλυτές του ομίλου Fitch προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον ενεργειακό τομέα της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν καταρρεύσει σε αρκετές περιοχές, παραγωγικές μονάδες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι συνεχείς επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Οι χώρες που εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένες στις συνέπειες της σύγκρουσης είναι το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Ιράκ, καθώς η αποκατάσταση των ζημιών και η επαναφορά της παραγωγής αναμένεται να απαιτήσουν μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ανοδικά κινούνται οι αγορές

Παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι περισσότερες ασιατικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, δείχνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν σε μια διπλωματική διέξοδο.

Ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε άνοδο σχεδόν 3%, φθάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι κινεζικοί δείκτες. Εξαίρεση αποτέλεσε το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, το οποίο υποχώρησε σημαντικά.

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Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα μετά το νέο ιστορικό υψηλό που κατέγραψε ο S&P 500, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.