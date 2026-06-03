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Οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μπορεί σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζονται επίσης όμως πυκνώνουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις, και μάλιστα με κλιμακούμενη ένταση, παρά το γεγονός πως οι δύο πλευρές επισήμως τελούν υπό συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς το Ιρά, κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και drones και διεξήγαγαν «πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου».

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Ακολούθησαν ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Ειδικότερα στην περίπτωση του Κουβέιτ, και παρά τις αρχικές διαψεύσεις από τις ΗΠΑ, drones φαίνεται πως έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο. Ένα άτομο σκοτώθηκε, αρκετά άλλα τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Επίσης πολλές πτήσεις ανεστάλησαν.

GUERRE MOYEN-ORIENT : Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport international du Koweït après une attaque de drones qui a fait plusieurs blessés cette nuit. Des dommages importants sont signalés (Kuwait News). pic.twitter.com/n8iikONeeP June 3, 2026

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο και στη νησί Κεσμ

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενόπλοιου Lexie, το οποίο έπλεε υπό σημαία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χαργκ.

Αναφέρεται πως πλοίο ήταν κενό φορτίου και αγνόησε επανειλημμένες οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ωρών, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του. Παράλληλα δημοσιοποιήθηκε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος.

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🚨 SITUATION UPDATE: Kuwait International Airport remains completely closed with flights suspended after a direct drone/missile strike on Terminal 1. Authorities are assessing heavy structural damage and treating injured personnel. All incoming flights are being diverted. #Kuwait… pic.twitter.com/Ll5mt4cPKX — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Επίσης, η CENTCOMΗ ανακοίνωσεότι κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν KAIκατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που έπλεαν νόμιμα σε περιφερειακά ύδατα.

Ακολούθησε πλήγμα «αυτοάμυνας» εναντίον ιρανικού στρατιωτικού σταθμού ελέγχου εδάφους στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στα Στενά του Ορμούζ.

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🚨 UPDATE: (unconfirmed)

Newly surfaced open-source images and videos document severe damage, raging fires at the fuel depot, and structural interior collapses at Kuwait International Airport Terminal 1 following the recent Iranian drone wave. First responders remain heavily… pic.twitter.com/PslHM6gRMT — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Η απάντηση του Ιράν

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Στο μεταξύ, δυο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αναχαιτίστηκαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν «αναχαιτίστηκαν αμέσως» από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ.

Αρχικά η CENTCOM υποστήριξε πως καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί προς το Κουβέιτ.

Λίγο αργότερα όμως το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως: «Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την έντονη αντίδραση του Κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έναντι των βίαιων και συνεχιζόμενωνιρανικών επιθέσεων με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τελευταία εκ των οποίων σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με στόχο για άλλη μια φορά πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο στο X.

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Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

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🚨 UPDATE: Shocking images emerge from Kuwait International Airport showing extensive structural damage to Passenger Terminal 1 (T1) after a hostile drone strike.



Thick smoke, shattered glass, and debris fill the transit halls. Flights remain entirely suspended. #KuwaitAirport… pic.twitter.com/SxugSMUutE — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας- ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, όπως την περασμένη Πέμπτη, όταν το Κουβέιτ είχε ανακοινώσει παρόμοια επίθεση. Ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποίησαν το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, που βρίσκεται στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

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Πρόσθεσαν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από αμερικανική επίθεση εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Γραπτές δεσμεύσεις για τα πυρηνικά ζητά ο Τραμπ

Ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, το ABC News ανέφερε την Τετάρτη, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από την Τεχεράνη συγκεκριμένες πυρηνικές υποχωρήσεις γραπτώς ως μέρος μιας προκαταρκτικής συμφωνίας.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν προηγουμένως δώσει προφορικές διαβεβαιώσεις πως το καθεστώς θα συμφωνούσε τελικά σε ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Επεσήμαναν ότι ο Τραμπ αποφάσισε κατά την τελευταία συνάντηση με τους συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο ότι οι δεσμεύσεις των Ιρανών δεν ήταν αρκετά ισχυρές.

🚨 BREAKING: Kuwait International Airport’s Terminal 1 (T1) has been hit by Iranian drones and missiles, according to Kuwait's Civil Aviation Authority. Emergency protocols are activated, flight traffic is suspended, and incoming planes are being diverted due to structural damage… pic.twitter.com/mZsl05Q9OI — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Κατά τη διάρκεια ακροάσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία την Τρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ακόμη και αν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι αυτές οι κυρώσεις σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όχι με το Ορμούζ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να διαπραγματευτούν την εγκατάλειψη του πυρηνικού τους προγράμματος.

«Πρέπει να δεσμευτούν για πολύ συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διάθεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εξακολουθεί να βρίσκεται θαμμένο βαθιά μέσα σε κάποιο βουνό», τόνισε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης για να προσθέσει πως «πρέπει να συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς ή/και την κατάργηση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού στη χώρα τους».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα θέματα θα πρέπει να διευθετηθούν σε μελλοντικές συνομιλίες, αλλά για να εισέλθει σε αυτή τη φάση το Ιράν «θα πρέπει να δεσμευτεί ότι είναι πρόθυμο να το πράξει. Για παράδειγμα, πρέπει να δεσμευτούν και να πουν «θα διαθέσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο». Και το ερώτημα τώρα είναι ποιοι είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους θα το πράξουμε; Αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης».