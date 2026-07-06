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Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί αναζητούν εικόνες των δραστών σε βίντεο από παράλληλους δρόμους κοντά στα σημεία των επιθέσεων επεκτείνοντας ουσιαστικά τις έρευνες σε ευρύτερη περιοχή.

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Η ύποπτη μικρού κυβισμού μηχανή με δύο επιβαίνοντες που είχε καταγραφεί κοντά στα δύο πρώτα σημεία εμπρησμών, πλέον δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις επιθέσεις, κάτι που κατευθύνει την έρευνα σε άλλες εκδοχές. Μετά από αυτή την εξέλιξη και εν αναμονή νέου οπτικοακουστικού υλικού, ο αριθμός των δραστών παραμένει αδιευκρίνιστος.

Κατά πληροφορίες οι αρχές πιθανότατα θα εξετάσουν και τα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Εκτιμάται, επίσης, ότι ένας από τους δράστες ή πιθανός στρατολογητής ενδέχεται να είναι γνωστός στις Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και να αναζητηθεί μέσα σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών.

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα από τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο αρχικός έλεγχος για γενετικό υλικό και αποτυπώματα δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται πως η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα του Νοσοκομείου Παπανικολάου, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 20% του σώματός της, στα άνω και κάτω άκρα.