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Ο απολογισμός των χθεσινών σφοδρών ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο ανήλθε στους τριάντα νεκρούς, ενώ η πόλη κήρυξε ημέρα πένθους.

Ρωσικό drone έπληξε σπίτι στην επαρχία Σούμι προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός μικρού παιδιού.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης Κρίβι Ριχ στην κεντρική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ διεθνείς οργανισμοί και ηγέτες καταδίκασαν τις επιθέσεις.

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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον διάφορων περιοχών της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι μέσω του Telegram, την ώρα που οι νεκροί από τα χθεσινά σφοδρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο έφτασαν τους 30.

Στην επαρχία Σούμι δύο γυναίκες, ένας ηλικιωμένος και ένα κορίτσι κάτω των δύο ετών σκοτώθηκαν, ενώ τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε σπίτι, δήλωσε ο Όλεχ Χριχόροφ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης.

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Στην Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, επεσήμανε ο Ολεξάντρ Βιλκούλ επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης.

Στο μεταξύ σήμερα έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στο Κίεβο μετά τη χειρότερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας από την αρχή του πολέμου η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Russia is increasingly targeting Ukrainian gas stations as Ukraine continues striking Russian fuel infrastructure and military logistics. Overnight, a drone hit a gas station near Vilshany on the Sumy-Kharkiv highway, while Russian sources claimed attacks on five fuel stations in… pic.twitter.com/LmD3Q3F6Eb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2026

Το Κίεβο δεσμεύθηκε χθες Πέμπτη να απαντήσει στη Μόσχα, η οποία από την πλευρά της ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία πλήττει πολιτικούς στόχους μόνο και μόνο για να αναγκάσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει το κράτος της», εκτίμησε ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τα σημεία των βομβαρδισμών και διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα απαντήσει.

Μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών πτωμάτων στα συντρίμμια ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης στο Κίεβο αναθεωρήθηκε σήμερα στους 30 νεκρούς, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πρωτεύουσας.

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Λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο είχε κάνει λόγο για 27 νεκρούς και 91 τραυματίες.

Ολόκληρα τμήματα κατοικιών κατέρρευσαν, ένα κτίριο όπου στεγάζονταν ασθενοφόρα χτυπήθηκε και, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανίτα Χίπερ, συντρίμμια έπεσαν πάνω σε ένα κτίριο που «διαμένουν αρκετοί διπλωμάτες». Επίσης «καταστράφηκε» μία από τις κύριες αποθήκες του ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού που περιείχε ανθρωπιστικά εφόδια.

«Παράλογοι θάνατοι»

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Πρόκειται για «την πιο μαζική» επίθεση εναντίον του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, κηρύσσοντας την Παρασκευή «ημέρα πένθους».

Zelensky: Russia hit Kyiv with 70+ missiles and nearly 500 drones overnight; 13 dead.



Zelensky says Russia launched over 70 missiles — nearly half of them ballistic — and almost 500 strike drones including jet-powered Shaheds against Ukraine overnight, with the main blow… pic.twitter.com/Z12EUrK7Ay — Clash Report (@clashreport) July 2, 2026

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να εντείνει την πίεση στο καθεστώς του Κιέβου προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

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Ο Ζελένσκι από την άλλη κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του να της προσφέρουν περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Δήλωσε εξάλλου ότι ελπίζει το θέμα να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να σταματήσουν «οι παράλογοι σκοτωμοί».

Για τη Γερμανία η χθεσινή ρωσική επίθεση υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ «Πούτιν δεν δείχνει την παραμικρή επιθυμία να διαπραγματευθεί», ενώ και η Γαλλία επέκρινε την «επιμονή» της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε έντονα» την επίθεση και ζήτησε να υπάρξει «αποκλιμάκωση» και εκεχειρία.

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Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για «μαζικά πλήγματα» που εξαπολύθηκαν σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Κιέβου εναντίον «πολιτικών υποδομών», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι επλήγησαν «επιχειρήσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας και ενεργειακές υποδομές» στο Κίεβο και την ομώνυμη επαρχία.

Σε αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματά της σε διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου στη Ρωσία, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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