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Ένα κύμα αντιμουσουλμανικών επιθέσεων με στόχο γυναίκες που φορούσαν χιτζάμπ αναφέρθηκε στην περιοχή του Λος Αντζελες κατά τη διάρκεια της πορείας της εθνικής ομάδας του Iράν στο Μουντιάλ 2026, με οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων να ζητούν άμεση έρευνα για περιστατικά βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού εναντίον θεατών.

Σύμφωνα με το τοπικό παράρτημα της Council on American-Islamic Relations στο Λος Άντζελες (CAIR-LA), δεκάδες γυναίκες φέρεται να στοχοποιήθηκαν μετά τους αγώνες του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και το Bέλγιο στο SoFi Stadium.

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Μάρτυρες που επικαλείται η οργάνωση περιγράφουν περιστατικά όπου γυναίκες με χιτζάμπ δέχθηκαν φτυσίματα, γροθιές, κλωτσιές και λεκτικές προσβολές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι μαντίλες τους αφαιρέθηκαν βίαια.

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήταν και γυναίκες που κρατούσαν σημαίες του Ιράν και της Παλαιστίνης.

Η CAIR-LA ανέφερε επίσης ότι ορισμένα θύματα υπέστησαν διαδικτυακή παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων όπως διευθύνσεις κατοικίας, αριθμοί τηλεφώνου και χώροι εργασίας.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση κάλεσε το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, το Αστυνομικό Τμήμα του Ίνγκλγουντ και την οργανωτική επιτροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λος Άντζελες να διερευνήσουν τα περιστατικά και να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

«Το να στοχοποιούνται φίλαθλοι με λεκτική παρενόχληση και σωματική βία μόνο και μόνο επειδή είναι Ιρανοί, κρατούν εθνικές σημαίες ή φορούν χιτζάμπ είναι αποτρόπαιο», δήλωσε η CAIR-LA.

Η οργάνωση τόνισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να αποτελεί γιορτή διεθνούς ενότητας και ότι επιθέσεις με βάση την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή την πολιτική έκφραση αντιβαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού.

Παράλληλα, κάλεσε τη FIFA, την τοπική οργανωτική επιτροπή και τις αρχές επιβολής του νόμου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν άλλα περιστατικά βίας μίσους στους επόμενους αγώνες.