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Οριακή αποκλιμάκωση καταγράφουν νωρίς το πρωί οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αν και οι επενδυτές παρατηρούν με ενδιαφέρον τη συμφωνία Ιράν – Ομάν που σύμφωνα με διεθνεί μέσα υπεγράφη, για νέα εκεχειρία 60 ημερών και τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, που θα δώσει στην Τεχεράνη τον έλεγχο της διέλευσης από την περιοχή.

Το Associated Press μετέδωσε πριν από λίγο ότι το σχέδιο συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών έχει ουσιαστικά οριστικοποιηθεί και αναμένει την τελική έγκριση της ιρανικής ηγεσίας ενώ διπλωματική πηγή που επικαλέστηκε το Al Jazeera ανέφερε ότι στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν απομένουν μόνο ένα ή δύο ζητήματα, τα οποία δεν θεωρούνται ιδιαίτερα περίπλοκα.

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Το Brent κυμαίνεται σήμερα στα 79,02 δολάρια το βαρέλι, πτώση κατά μόλις 0,43% ενώ το Αμερικανικό WTI είναι στα 74,72 μειωμένο κατά 0,50%.

Σε ισχύ μέχρι 31 Αυγούστου η επιδότηση στο diesel

Στην αντλία η τιμή της βενζίνης παραμένει ελαφρώς κάτω από τα 2 δολάρια το λίτρο, με μεγαλύτερες μειώσεις να αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα καθώς είναι σε ισχύ από την 1ην Αυγούστου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου κόστους στις μεταφορές, λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Η επιδότηση ανέρχεται σε οκτώ λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, γεγονός που μεταφράζεται σε όφελος περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο στην τελική τιμή για τους καταναλωτές.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Αυγούστου 2026.