Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν αυξάνουν συνεχώς τις τιμές προκαλώντας νέα εμπόδια στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent είναι ληδη στα 99,44 δολάρια το βαρέλι.αυξημένο κατά 1,55% ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate, για παράδοση Οκτωβρίου έφτασε τα 94,66 δολάρια το βαρέλι αυξημένο κατά 1,75% προκαλώντας ασφυκτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ η οποία ακόμη «σφυρίζει αδιάφορα».

Advertisement

Advertisement

Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου χθες Τρίτη ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία βρίσκεται στον έβδομο μήνα της, αυξάνει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας εντείνονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Daan Struyven, συν-επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην Goldman Sachs στο CNBC,.

Αν και το βασικό σενάριο της Goldman παραμένει η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών του Περσικού Κόλπου, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή χρησιμοποιώντας εναλλακτικές οδούς ναυσιπλοϊας και αυξάνοντας την χωρητικότητα στους αγωγούς, η πρόσφατη κλιμάκωση φέρνει πιο κοντά το δυσοίωνο σενάριο στο οποίο οι εξαγωγές δεν θα ανακάμψουν τους επόμενους μήνες..

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι το σενάρτιο που θα επικρατήσει είναι αυτό όπου οι εξαγωγές θα παραμείνουν στάσιμες τους επόμενους μήνες και το Brent θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια», δήλωσε ο Struyven.

Η στρατιωτική δράση ΗΠΑ-Ιράν είχε ανασταλεί για περίπου ένα μήνα, με την Ουάσινγκτον να στρέφεται στην άσκηση οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, μόνο και μόνο για να ξαναρχίσει τις επιθέσεις προς το τέλος του περασμένου μήνα.