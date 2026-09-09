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Έναν απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο μέσω social media είχαν η Ιωάννα Τούνη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στο Παρίσι, αλλά και τα εγκαίνια της επιχείρησης της influencer στη γαλλική πρωτεύουσα. Η διαδικτυακή τους αλληλεπίδραση προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, με την επιχειρηματία να μοιράζεται το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου ορισμένα από τα σχόλια που δέχθηκε.

Η αφορμή για τον απόρσμενο διαλογο ήταν η ανακοίνωση της Ιωάννας Τούνη στο Instagram ότι, στο πλαίσιο των εγκαινίων, θα προσφέρει παραδοσιακό ελληνικό Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν.

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Όταν πληροφορήθηκε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρισκόταν την ίδια ημέρα στο Παρίσι, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η influencer αποφάσισε να κάνει ένα χιουμοριστικό story, στο οποίο έγραψε: «Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

Ο πρωθυπουργός απάντησε αναδημοσιεύοντας το story και συνεχίζοντας το χιουμοριστικό κλίμα, γράφοντας: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Η Ιωάννα Τούνη επανήλθε στη συνέχεια με νέα φωτογραφία, συνοδεύοντάς την από τη φράση «Αντίο από εμένα». Παράλληλα, ανέβασε ένα emoji με σκόρδο, ενώ δημοσίευσε και ορισμένα από τα μηνύματα που της έστειλαν χρήστες των social media μετά την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΑΙ φωτογραφία που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram που φαίνεται να σερβίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη καφέ και κρουασάν στο νέο κατάστημά της στο Παρίσι / kamm1tv / instagram