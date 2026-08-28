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Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Πάρη, από το ταξίδι της στις Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρέθηκε στον εξωτικό προορισμό για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της.

Η influencer πόζαρε αγκαλιά με τον μικρό Πάρη μπροστά στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Φορώντας καφέ μπικίνι και τζιν παντελόνι, κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, ο οποίος χαμογελά στην κάμερα και ποζάρει με διαφορετικές εκφράσεις.

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Η Ιωάννα Τούνη απέκτησε τον Πάρη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η influencer έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον γιο της, γράφοντας: «POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα” οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις».