Μια διαφορετική στιγμή από τις διακοπές της στις Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε μια ανάποδη βουτιά από σκάφος.
Η επιχειρηματίας και influencer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες, όπου γιορτάζει τα 33α γενέθλιά της μαζί με τον γιο της, τον σύντροφό της και φίλους.
Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Ιωάννα Τούνη στέκεται στην άκρη του σκάφους και προσπαθεί να συγκεντρωθεί πριν κάνει το άλμα. Η παρέα της, ωστόσο, δεν χάνει την ευκαιρία να την πειράξει.
«Πρόσεχε μην πιεις όλο τον ωκεανό» της φώναξαν, με την ίδια να απαντά: «αυτό είναι το μόνο εύκολο».
Λίγο πριν τη βουτιά, η ίδια ζήτησε από τους φίλους της να μην την αγχώσουν κάνοντας αντίστροφη μέτρηση. Τελικά πήρε την απόφαση, έκανε την ανάποδη βουτιά και αμέσως μετά δέχτηκε τα «μπράβο» της παρέας της.
Η στιγμή καταγράφηκε μάλιστα και από δεύτερη κάμερα, με την Τούνη να μοιράζεται και τα δύο πλάνα με τους ακολούθους της.