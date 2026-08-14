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Μια διαφορετική στιγμή από τις διακοπές της στις Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε μια ανάποδη βουτιά από σκάφος.

Η επιχειρηματίας και influencer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες, όπου γιορτάζει τα 33α γενέθλιά της μαζί με τον γιο της, τον σύντροφό της και φίλους.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Ιωάννα Τούνη στέκεται στην άκρη του σκάφους και προσπαθεί να συγκεντρωθεί πριν κάνει το άλμα. Η παρέα της, ωστόσο, δεν χάνει την ευκαιρία να την πειράξει.

«Πρόσεχε μην πιεις όλο τον ωκεανό» της φώναξαν, με την ίδια να απαντά: «αυτό είναι το μόνο εύκολο».

Λίγο πριν τη βουτιά, η ίδια ζήτησε από τους φίλους της να μην την αγχώσουν κάνοντας αντίστροφη μέτρηση. Τελικά πήρε την απόφαση, έκανε την ανάποδη βουτιά και αμέσως μετά δέχτηκε τα «μπράβο» της παρέας της.

Η στιγμή καταγράφηκε μάλιστα και από δεύτερη κάμερα, με την Τούνη να μοιράζεται και τα δύο πλάνα με τους ακολούθους της.