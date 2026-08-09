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Ακόμη μία περιπέτεια με την υγεία της αντιμετώπισε η Ιωάννα Τούνη, καθώς χρειάστηκε να περάσει τη νύχτα στο νοσοκομείο λόγω τροφικής δηλητηρίασης. Η γνωστή influencer αποκάλυψε μέσα από story που δημοσίευσε στο Instagram ότι νοσηλεύτηκε, με τους γιατρούς να της χορηγούν ορό και αντιβίωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Η ίδια, μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ πως μάλλον την έχουν «ματιάσει», καθώς το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά δυσάρεστα περιστατικά. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε αναρρώσει πλήρως, αποφάσισε να συνεχίσει την ανάρρωσή της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με αεροπλάνο, αφού έπρεπε να ταξιδέψει. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε τον προορισμό στον οποίο κατευθυνόταν.

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Μιλώντας στους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media, η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε την περιπέτεια που πέρασε, λέγοντας: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. Ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι, ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…».

Η νέα αυτή περιπέτεια έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό που είχε η Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια εξόδου της στη Μύκονο.

Το περιστατικό είχε γίνει γνωστό μέσα από βίντεο που ανέβασε η ίδια στο TikTok την Πέμπτη. Όπως είχε εξηγήσει, τραυματίστηκε στο μάτι όταν ένας σερβιτόρος, ο οποίος περνούσε από δίπλα της κρατώντας έναν μεγάλο δίσκο, την χτύπησε κατά λάθος.

Το περιστατικό συνέβη σε γνωστό κατάστημα της Μυκόνου, όπου βρισκόταν εκείνη την ώρα και ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Η Ιωάννα Τούνη ανέφερε πως εξετάστηκε από γιατρό που βρισκόταν στον χώρο και τελικά δεν χρειάστηκε να κάνει ράμματα.