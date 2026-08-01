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Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, με τον φωτογραφικό φακό να την απαθανατίζει σε μία από τις βραδινές εξόδους της στο νησί των ανέμων.

Η influencer εμφανίστηκε με ένα λαμπερό σύνολο σε αποχρώσεις του μαύρου, το οποίο αποτελούνταν από ένα μικροσκοπικό τοπ με παγιέτες και μια διάφανη χαμηλόμεση φούστα. Το look ολοκλήρωσε με μαύρα πέδιλα και γυαλιά ηλίου, διατηρώντας το χαρακτηριστικό της στιλ.

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Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του φωτογράφου, η Ιωάννα Τούνη χαμογέλασε στον φακό, ενώ συνέχισε τη βόλτα της στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με την παρέα της.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από μία ακόμη καλοκαιρινή της εμφάνιση στο κοσμοπολίτικο νησί, όπου βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες για ολιγοήμερες διακοπές.

Ιωάννα Τούνη

Ιωάννα Τούνη Ιωάννα Τούνη Ιωάννα Τούνη Ιωάννα Τούνη