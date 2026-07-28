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Η Ιωάννα Τούνη πέρασε λίγες ώρες στην Πάρο τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών της διακοπών, τις οποίες συνεχίζει στη Μύκονο.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε στιγμές από την εξόρμησή της, ξεχωρίζοντας με μια εντυπωσιακή ανάποδη βουτιά από φουσκωτό, κερδίζοντας τα ενθουσιώδη σχόλια της παρέας της. «Μπράβο φίλη μου», ακούγεται να της λένε στο σχετικό βίντεο.

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Παράλληλα, δημοσίευσε στα stories της φωτογραφίες από τη θάλασσα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τις καλοκαιρινές στιγμές. «Είμαι happy στη θάλασσα. Ειδικά όταν γελάμε τόσο», έγραψε στη λεζάντα.