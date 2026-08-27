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Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά το ταξίδι της στις Μαλδίβες και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη στιγμιότυπο από τις διακοπές της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν στάθηκε στα εξωτικά τοπία και τις εικόνες του προορισμού, αλλά στους ανθρώπους που έχει κοντά της και θεωρεί σημαντικούς.

Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Μαλδίβες μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και φίλους. Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok έγραψε: «Οι καιροί αλλάζουνε μα οι άνθρωποι που νιώθω ο εαυτός μου 100% ποτέ».

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Στη λεζάντα της δημοσίευσης πρόσθεσε: «Και δεν θα τους άλλαζα ποτέ και για κανέναν», θέλοντας να τονίσει πως ορισμένες σχέσεις παραμένουν σταθερές, παρά τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις Μαλδίβες, η Τούνη είχε μοιραστεί αρκετές εικόνες από το ταξίδι της.