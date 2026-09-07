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Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη για επαγγελματικούς λόγους και, μέσα από τα stories που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σε ένα από τα βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η influencer θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους πως η πραγματικότητα πίσω από ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Παρίσι δεν είναι ακριβώς αυτή που μπορεί να φαντάζονται.

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Με αρκετή δόση χιούμορ, η Ιωάννα Τούνη έδειξε πως, αντί για βόλτες και ψώνια, περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας της δουλεύοντας. Μάλιστα, στο βίντεο εμφανίζεται να κρατά έναν κουβά και μία σφουγγαρίστρα, σχολιάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο την κατάσταση.

«Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Στο αμέσως επόμενο story, η influencer συνέχισε το χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω απ’ όλα».

Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί αναφορά σε μία από τις πιο γνωστές ατάκες που είχε πει η Ιωάννα Τούνη κατά τη συμμετοχή της στο My Style Rocks το 2017. Τότε, σε ένα επεισόδιο όπου είχε έρθει σε αντιπαράθεση με συμπαίκτριά της, είχε χρησιμοποιήσει μια παρόμοια ατάκα.

«Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», είχε πει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη, με τη φράση να γίνεται viral και να παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις ατάκες που έχουν συνδεθεί με την παρουσία της στο reality μόδας.