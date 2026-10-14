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Τροπολογία για την επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης κατατέθηκε στη Βουλή, η οποία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών το οποίο εισάγεται για ψήφιση στην Ολομέλεια το πρωί της Πέμπτης.

Με την προωθούμενη ρύθμιση ορίζεται επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό επί της τιμής του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, το οποίο διατίθεται στην εσωτερική αγορά έως και την 31η Οκτωβρίου. Η θεσπιζόμενη επιδότηση υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας των ποσοτήτων που διατίθεται από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων σε πρατηριούχους και βιομηχανικούς πελάτες και το τελικό της ύψος καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση.

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Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «η αξιολογούμενη ρύθμιση προσθέτει με τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο ένα ακόμη μέτρο στο ήδη υπάρχον δείκτη προστασίας του νοικοκυριών και επαγγελματιών από τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών λόγω της παρατεταμένης εμπλοκής γύρω από τα στενά του Ορμούζ και της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, συμβάλλοντας στην οικονομική τους στήριξη, προκειμένου να μην περιοριστεί το εισόδημά τους και να διατηρηθεί ομαλή η καθημερινότητά τους».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων, νωρίτερα την Τέταρτη, από τις 17/10 ενεργοποιείται κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη.