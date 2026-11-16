Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε σοκ είναι οι γονείς αλλά και η τοπική κοινωνία της Αλικαρνασού Ηρακλείου για το θάνατου του 15 μηνών αγοριού που φέρετεαι να ήπιε βενζίνη και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ, κατέληξε κατά την νοσηλεία του στην ΜΕΘ.

Κατά πληροφορίες του Cretalive.gr, η μητέρα, φέρεται να είπε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα. Στην συνέχεια και όσο εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το patris.gr ήταν η μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθη στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.

Την προανάκριση, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και αναμενόταν η κατάθεση των γονέων.