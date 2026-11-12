Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές της βενζίνης καταγράφουν σταδιακή αποκλιμάκωση, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί στα 2,027 ευρώ ανά λίτρο στις 10 Νοεμβρίου.

Στην Αττική, περισσότερα από επτά στα δέκα πρατήρια πωλούν πλέον την απλή αμόλυβδη κάτω από τα δύο ευρώ ανά λίτρο.

Η πτώση των τιμών στην αντλία ακολουθεί την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σύγκριση με τα υψηλά έτους.

Πέρα από την Αττική, η μέση τιμή της βενζίνης υποχώρησε κάτω από τα δύο ευρώ σε πέντε ακόμη νομούς της ελληνικής επικράτειας.

Οι καταναλωτές συγκρίνουν πλέον συστηματικά τις τιμές στα πρατήρια αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό κόστους και ποιότητας καυσίμου για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους.

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Αισθητή αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης στην αντλία. Στην Αθήνα περισσότερα από τα 7 στα 10 πρατήρια πουλάνε την απλή αμόλυβδη κάτω από 2€ το λίτρο, με τη χαμηλότερη στο 1,829€ και την «απόσταση» ανάμεσα στη χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή να αγγίζει τα… 75 λεπτά!

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έπεσε πιο «συγκρατημένα» στα 2,027 ευρώ το λίτρο στις 10 Νοεμβρίου, από 2,202 ευρώ στα μέσα Οκτωβρίου. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, ο οδηγός πληρώνει περίπου 17,5 λεπτά λιγότερα ανά λίτρο, δηλαδή σχεδόν 9 ευρώ λιγότερα για ένα γέμισμα 50 λίτρων.

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Η πτώση ήταν σταδιακή αλλά σταθερή 2,128 ευρώ την 1η Νοεμβρίου, 2,10 ευρώ στις 5 Νοεμβρίου και 2,027 ευρώ στις 10 του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Πόσο πωλείται στην Αθήνα

Στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στο 1,981 ευρώ στις 10 Νοεμβρίου. Πέντε ημέρες νωρίτερα ήταν 2,061 ευρώ, άρα η μείωση φτάνει τα 8 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα.

Η εικόνα στα πρατήρια του λεκανοπεδίου είναι ακόμη καλύτερη για όσους ψάχνουν. Από τις δηλώσεις τιμών 518 πρατηρίων για την απλή αμόλυβδη 95:

Τιμή λίτρου Πρατήρια Ποσοστό 1,829 – 1,900 € 86 16,6% 1,901 – 1,999 € 399 77,0% 2,000 € και πάνω 33 6,4%

Τη χαμηλότερη τιμή, 1,829 ευρώ, δήλωσε πρατήριο στη Λεωφόρο Θηβών στο Περιστέρι. Φθηνά πρατήρια, κάτω από 1,86 ευρώ, βρίσκονται κυρίως στο Χαλάνδρι, αλλά και στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους, στη Νέα Ιωνία και στο Ίλιον. Ένα μεγάλο μέρος των επώνυμων πρατηρίων έχει «κλειδώσει» στο 1,998 και 1,999 ευρώ, ακριβώς κάτω από το όριο των 2 ευρώ. Αρκετά από όσα πουλούν ακόμη πάνω από 2 ευρώ έχουν να ενημερώσουν την τιμή τους από τον Οκτώβριο.

Οι πέντε νομοί κάτω από τα 2 ευρώ

Εκτός από την Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης έπεσε κάτω από τα 2 ευρώ σε πέντε ακόμη νομούς. Φθηνότερη είναι πλέον η Αχαΐα, ενώ η Κοζάνη και η Κορινθία ακολουθούν με διαφορά ενός χιλιοστού.

Νομός Μέση τιμή αμόλυβδης 95 (€/λίτρο) Αχαΐα 1,975 Κοζάνη 1,976 Κορινθία 1,976 Πιερία 1,996 Θεσσαλονίκη 1,998

Στον αντίποδα, οι Κυκλάδες παραμένουν ο ακριβότερος νομός της χώρας, με μέση τιμή 2,352 ευρώ. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, η Λέσβος και η Κεφαλονιά, όπου το κόστος μεταφοράς ανεβάζει την τελική τιμή. (Στοιχεία 10 Νοεμβρίου 2026).

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Πού κινείται το πετρέλαιο διεθνώς

Η υποχώρηση στην αντλία ακολουθεί την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Στις 6:30 σήμερα το πρωί το Brent διαπραγματευόταν στα 91,27 δολάρια το βαρέλι. Το υψηλό 52 εβδομάδων είναι 126,41 δολάρια, οπότε το Brent βρίσκεται περίπου 28% χαμηλότερα, δηλαδή 35 δολάρια κάτω.

Ανάλογη είναι η εικόνα για το αμερικανικό αργό (WTI), που κινούνταν στα 85,26 δολάρια. Αυτό είναι 32 δολάρια ή περίπου 27,5% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων των 117,63 δολαρίων.

Η μεταφορά των χαμηλότερων διεθνών τιμών στην αντλία γίνεται με καθυστέρηση, λόγω των αποθεμάτων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και της υψηλής φορολογίας. Γι’ αυτό η πτώση στη βενζίνη είναι πιο αργή από αυτή του αργού.

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Οι οδηγοί ψάχνουν τιμή και ποιότητα…

Οι καταναλωτές δεν γεμίζουν πια στο πρώτο πρατήριο που βρίσκουν μπροστά τους. Συγκρίνουν τιμές και επιλέγουν πιο συνειδητά πού θα βάλουν βενζίνη.

Το κριτήριο, όμως, δεν είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. Πολλοί αναζητούν το πρατήριο που θεωρούν ότι προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας καυσίμου και τιμής. Αυτό εξηγεί γιατί επώνυμα πρατήρια στο 1,99 ευρώ συνεχίζουν να έχουν κίνηση, παρότι λίγα χιλιόμετρα μακριά η αμόλυβδη πωλείται έως και 17 λεπτά φθηνότερα.

Η διαφορά ανάμεσα στο φθηνότερο και στο ακριβότερο πρατήριο της Αθήνας ξεπερνά τα 75 λεπτά το λίτρο. Γι’ αυτό η σύγκριση πριν από το γέμισμα αξίζει, ιδίως τώρα που οι τιμές πέφτουν με διαφορετική ταχύτητα από πρατήριο σε πρατήριο.

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